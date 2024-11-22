- Дата
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- Місце проведення
- Київ
Forbes Tech 2024
Forbes Tech: Технології для вашого бізнесу
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Ви власник(ця), топменеджер(ка) нетехнологічної компанії, який(яка) будує бізнес в умовах мобілізації, блекаутів, повітряних тривог? На Forbes Tech ви знайдете ідеї, як за допомогою технологій досягати бізнес-цілей в умовах обмежених ресурсів і залишатися в контексті світових технологічних трендів.
Які IT-рішення допоможуть подолати проблеми з дефіцитом співробітників?
Як отримати користь від гонки ШІ-розробок?
Як підготувати компанію до запровадження інновацій?
В які технології інвестувати сьогодні, щоб виграти у конкурентів через три-п’ять років?
Як сучасні технології змінюють ринки, споживачів і бізнес-моделі?
Найбільш диджиталізовані компанії: хто вони, як цього досягли та скільки це коштувало?
Які інновації допоможуть виграти війну?
Спікери
Розклад
Реєстрація та велкам-кава
10:00–12:00 БЛОК 1 — Рефлексія CEO
Які технології допомагали компаніям з Fortune 500 зростати швидше за конкурентів у 2024-му? Хто є чемпіонами диджиталізації в реальному секторі української економіки і чого ви маєте в них навчитися?
Відкриття
ІНТЕРВʼЮ
Технології перших: які IT-рішення замовляли компанії з Fortune 500 у 2024-му: кейси та проєкти. Спойлер – не тільки ШІ
KEYNOTE
Чемпіони диджиталізації: які галузі й компанії української економіки найбільш інноваційні. Презентація дослідження
ДИСКУСІЯ
Чого повчитися у найбільш диджиталізованих українських компаній
ДИСКУСІЯ
З нуля до мільярдів: що наприкінці третього року великої війни може український DefenceTech і що з цього потрібно світові
Нетворкінг
12:00–14:05 БЛОК 2 — Готовність до технологій
Гроші на інновації – школа фандрейзингу найбільших компаній країни? На родючий ґрунт: у якій культурі не зачахнуть проривні технологічні рішення? Де шукати творців нових технологій? Інноваційна стратегія України.
KEYNOTE
Стратегія гіганта: Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія
ДИСКУСІЯ
Роботи на службі у бізнесу: де, коли і за скільки «залізо» замінить людей
ДИСКУСІЯ
Підготуватися до ШІ-революції: що слід змінити в компанії, перш ніж запроваджувати штучний інтелект у бізнес-процеси
KEYNOTE
Цифри багато не буває: як диджиталізується Мінцифри
Обід
15:05–16:45 БЛОК 3 — Еволюція ШІ
Чи готовий ваш бізнес до «партнерства» зі штучним інтелектом? Що ШІ реально вміє наприкінці 2024-го і чому навчиться у наступному році? Next big thing після ШІ: що збільшить світову економіку на трильйони доларів?
KEYNOTE
Штучному інтелекту бракує людського мислення та свідомості (поки що). Як знайти з ним спільну мову й куди технологія рухатиметься далі
ДИСКУСІЯ
ChatGPT – два роки. Як за цей час еволюціонували юзкейси українських компаній?
ШОУ
Демонстрація можливостей: що вже може штучний інтелект, якщо завдання ставлять люди з непересічним інтелектом. Три практичні кейси
KEYNOTE
Нетворкінг
17:15–18:45 БЛОК 4 — Сила інновацій
Технології «псують» споживачів, ламають бізнес-моделі й руйнують ринковий статус-кво: як знайти можливість там, де всі бачать загрозу? Ген адаптивності – як запорука виживання. До яких змін готуватися вже зараз?
KEYNOTE
ДИСКУСІЯ
Технології впливають: як бізнесу підготуватися до зміни споживачів, ринків і бізнес-моделей
ПІТЧ
Next: три технології, що змінять світовий бізнес-ландшафт протягом наступних 10 років
KEYNOTE
Концептуальний формат вечері зі спікерами та головним редактором Forbes Ukraine
*Закрита подія для спікерів та власників VIP квитків.
19:00 — 19:30 — Welcome drink та реєстрація
19:30 — 20:00 — Помилки на мільйон: як лідерам компаній вчитися на власних промахах
20:00 — 21:00 — Вечеря
Воркшопи
Воркшоп
Воркшоп
Воркшоп
Квитки
- Fast-line реєстрація
- пріоритетна розсадка: насолоджуйтеся виступами спікерів, перебуваючи в перших рядах
- нетворкінг і бізнес-знайомства на 500+ учасників: отримайте корисне спілкування з іншими учасниками заходу, розширюйте коло контактів і знаходьте нові можливості для співпраці
- можливість відвідати воркшопи: переймайте практичний досвід колег і знаходьте для себе нові практики та ідеї, щоб розширити свої знання та навички
- відвідування Expo Zone партнерів: ознайомтеся з продуктами та послугами наших партнерів, щоб отримати унікальні пропозиції та можливості співпраці
- вечеря зі спікерами та редакцією: отримайте унікальну можливість поспілкуватись з головним редактором Forbes та лідерами сектору у невимушеній атмосфері
- фотозвіт і відеозапис заходу: майте можливість переглянути запис події після її завершення в зручний для вас час
- закритий чат у Telegram: ставте запитання спікерам, отримуйте цінні інсайти
- місце на паркінгу локації: доступ до парковки біля місця проведення івенту
- розміщення у загальній зоні конференції: насолоджуйтеся виступами спікерів переймайте досвід учасників
- нетворкінг і бізнес-знайомства на 500+ учасників: отримайте корисне спілкування з іншими учасниками заходу, розширюйте коло контактів і знаходьте нові можливості для співпраці
- закритий чат у Telegram: ставте запитання спікерам, отримуйте цінні інсайти
- можливість відвідати воркшопи: переймайте практичний досвід колег і знаходьте для себе нові практики та ідеї, щоб розширити свої знання та навички
- відвідування Expo Zone партнерів: ознайомтеся з продуктами та послугами наших партнерів, щоб отримати унікальні пропозиції та можливості співпраці
- фотозвіт заходу: зверніть увагу, що для цього типу квитка не передбачено можливості перегляду запису події після її завершення (запис можна придбати окремо)
- відеозапис заходу: переглядайте запис події після її завершення в зручний для вас час
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Партнери експозони
FAQ
До кого звернутись щодо співпраці?
Пропозиції з приводу реклами та співпраці просимо надсилати на email адресу [email protected]
Якщо є питання щодо квитків, до кого можна звернутись?
Питання та пропозиції з приводу отримання квитків надсилайте на email адресу [email protected]
Як акредитуватись пресі?
Ми не акредитовуємо журналістів на заходи Forbes Ukraine.
Але ми можемо розглянути Ваш запит. Просимо Вас надіслати запит на адресу [email protected] з проханням розглянути Вашу акредитацію на дану подію, вказати Ваше ПІБ, телефон, емейл та видання, яке Ви представляєте.
Чи можемо оплатити рахунок після івенту ?
Так, можна. Замовивши рахунок, Вам на пошту прийде лист з рахунком та шаблоном гарантійного листа. Необхідно заповнити лист та надіслати на пошту, що буде вказана в листі. Після обробки листа нашою бухгалтерією, Ваше замовлення буде підтверджене і на електронну адресу, вказану в замовленні прийде підтвердження про оплату та інша додаткова інформація про квиток.
Чи можна купити квиток по безготівковому розрахунку?
Так. Ви можете оформити замовлення по безготівковому розрахунку. Купуючи квиток, у формі виберіть опцію «Оплата на розрахунковий рахунок».
Чи ставите печатку на відряджувальні документи на івенті ?
Так. На заході буде печатка, можна зробити помітки у відряджувальних документах.
Чи потрібно роздруковувати квиток для реєстрації?
Ні. Після сплати замовлення ваш квиток прийде на вашу електронну адресу. Під час реєстрації скануєтсья QR код квитка, який можна показати прямо з телефону.