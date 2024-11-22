- Fast-line реєстрація

- пріоритетна розсадка: насолоджуйтеся виступами спікерів, перебуваючи в перших рядах

- нетворкінг і бізнес-знайомства на 500+ учасників: отримайте корисне спілкування з іншими учасниками заходу, розширюйте коло контактів і знаходьте нові можливості для співпраці

- можливість відвідати воркшопи: переймайте практичний досвід колег і знаходьте для себе нові практики та ідеї, щоб розширити свої знання та навички

- відвідування Expo Zone партнерів: ознайомтеся з продуктами та послугами наших партнерів, щоб отримати унікальні пропозиції та можливості співпраці

- вечеря зі спікерами та редакцією: отримайте унікальну можливість поспілкуватись з головним редактором Forbes та лідерами сектору у невимушеній атмосфері

- фотозвіт і відеозапис заходу: майте можливість переглянути запис події після її завершення в зручний для вас час

- закритий чат у Telegram: ставте запитання спікерам, отримуйте цінні інсайти

- місце на паркінгу локації: доступ до парковки біля місця проведення івенту