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Forbes Tech 2024
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Київ

Forbes Tech 2024

Forbes Tech: Технології для вашого бізнесу

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Офіційні партнери

Favbet Tech Genesis Консультант Sense bank Neqsol Vodafone Lenovo МХП Ucloud
Катерина Крук
Катерина Крук
Керівниця з публічної політики Meta в Центральній та Східній Європі
Леонід Полупан
Леонід Полупан
Керівник Microsoft в Україні та країнах Балтії
Марина Павлюк
Марина Павлюк
Генеральна директорка Glovo в Україні
+45
І 45 інших висококласних спікерів
Купити квиток Розклад

Генеральний партнер

Mastercard Ukrsibbank

Офіційні партнери

Favbet Tech Genesis Консультант Sense bank Neqsol Vodafone Lenovo МХП Ucloud

Ви власник(ця), топменеджер(ка) нетехнологічної компанії, який(яка) будує бізнес в умовах мобілізації, блекаутів, повітряних тривог? На Forbes Tech ви знайдете ідеї, як за допомогою технологій досягати бізнес-цілей в умовах обмежених ресурсів і залишатися в контексті світових технологічних трендів.

Які IT-рішення допоможуть подолати проблеми з дефіцитом співробітників?

Як отримати користь від гонки ШІ-розробок?

Як підготувати компанію до запровадження інновацій?

В які технології інвестувати сьогодні, щоб виграти у конкурентів через три-п’ять років?

Як сучасні технології змінюють ринки, споживачів і бізнес-моделі?

Найбільш диджиталізовані компанії: хто вони, як цього досягли та скільки це коштувало?

Які інновації допоможуть виграти війну?

Спікери

Катерина Крук

Катерина Крук

Керівниця з публічної політики Meta в Центральній та Східній Європі

Леонід Полупан

Леонід Полупан

Керівник Microsoft в Україні та країнах Балтії

Марина Павлюк

Марина Павлюк

Генеральна директорка Glovo в Україні

Михайло Федоров

Михайло Федоров

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації

Тетяна Лукинюк

Тетяна Лукинюк

Керівниця Google в Україні

Віталій Седлер

Віталій Седлер

Співзасновник і CEO Intellias

Антоніна Єрмейчук

Антоніна Єрмейчук

Операційна директорка в Deus Robotics

Слава Балбек

Слава Балбек

Співзасновник і CEO balbek bureau

Андрій Бродецький

Андрій Бродецький

Інвестиційний аналітик Horizon Capital

Володимир Красотін

Володимир Красотін

Директор Департаменту цифрової трансформації компанії «Дарниця»

Анна Щербакова

Анна Щербакова

Віцепрезидентка та операційна директорка GlobalLogic Ukraine

Денис Бугай

Денис Бугай

Адвокат, партнер-засновник VB Partners

Тарас Гошовський

Тарас Гошовський

Директор з інформаційних та диджитал-технологій МХП

Сергій Саута

Сергій Саута

Директор з питань штучного інтелекту (CAIO) Netpeak Group

Євген Вигнан

Євген Вигнан

Співзасновник і COO Appflame

Богдан Макаренко

Богдан Макаренко

Head of Tech у balbek bureau

Максим Баланюк

Максим Баланюк

Керівник R&D Центру Metinvest Digital

Олександр Федоров

Олександр Федоров

CEO та Founder OBRIO

Віталій Гусєв

Віталій Гусєв

СЕО Starlight Production та Starlight Digital

Дарʼя Янієва

Дарʼя Янієва

Інвестиційна директорка та керівниця оборонного напряму Sigma Software

Джанні Ромоло (Gianni Romolo)

Джанні Ромоло (Gianni Romolo)

Керівник з розвитку Amazon Web Services у Центральній і Східній Європі

Микола Максименко

Микола Максименко

Співзасновник Deep tech стартапу Haiqu

Монік Браун

Монік Браун

Колишня регіональна директорка Lockheed Martin у Європі, членкиня правління українсько-американського оборонного акселератора MITS Capital

Юрій Шатило

Юрій Шатило

Head of Cybersecurity в MODUS X, дочірній компанії ДТЕК

Олександр Яковенко

Олександр Яковенко

СЕО та співзасновник TAF Drones

Андрій Тимошенко

Андрій Тимошенко

Директор, керівник напряму стратегії та операційних покращень KPMG в Україні

Ярослав Любінець

Ярослав Любінець

Співзасновник і голова ради директорів компанії SoftServe

Лукас Ільвес

Лукас Ільвес

Радник міністра цифрової трансформації України з питань ШІ, екскерівник інформаційних технологій уряду Естонії

Ростислав Дюк

Ростислав Дюк

Заступник голови наглядової ради Sense Bank, голова правління Української асоціації фінтех та інноваційних компаній (УАФІК)

Ігор Хижняк

Ігор Хижняк

CEO Comfy

Олександр Чендеков

Олександр Чендеков

Колишній директор та едвайзер UkrJet та технічний директор Airlogix

Олександр Клименко

Олександр Клименко

Засновник і CEO KAPELOU

Януш Подвисоцький

Януш Подвисоцький

Керівник відділу адміністрування IT-систем та інформаційної безпеки KNESS

Євген Булах

Євген Булах

Директор з продажу та абонентського обслуговування Vodafone

Анна Іванчук

Анна Іванчук

Операційна директорка PROFI Robotics Ukraine

Арно Кастаньє (Arnaud Castaignet)

Арно Кастаньє (Arnaud Castaignet)

Віцепрезидент з державних відносин та стратегічних партнерств, Skeleton Technologies

Сергій Поляков

Сергій Поляков

Head of sales in UCLOUD

Тарас Джамалов

Тарас Джамалов

Генеральний директор компанії Lenovo в Україні

Євген Осипов

Євген Осипов

Генеральний директор Kernel

Артем Скрипник

Артем Скрипник

CEO Favbet Tech

Олег Щербатенко

Олег Щербатенко

Засновник і CEO IT-Enterprise

Марк Вітфельд (Marc Wietfeld)

Марк Вітфельд (Marc Wietfeld)

CEO ARX Robotics

Ганна Мікулицька

Ганна Мікулицька

Керівна директорка SAP Ukraine

Аллен Тейлор

Аллен Тейлор

Керівний партнер Endeavor Catalyst

Олександр Комаров

Олександр Комаров

Президент «Київстар»

Олександр Рубан

Олександр Рубан

Керівний партнер, CEO Ringostat

Борис Давиденко

Борис Давиденко

Головний редактор Forbes Ukraine

Спікери доповнюються

Спікери доповнюються

Розклад

09:00 ‒ 10:00

Реєстрація та велкам-кава

10:00–12:00 БЛОК 1 — Рефлексія CEO

Які технології допомагали компаніям з Fortune 500 зростати швидше за конкурентів у 2024-му? Хто є чемпіонами диджиталізації в реальному секторі української економіки і чого ви маєте в них навчитися?

10:00 ‒ 10:10

Відкриття

10:10 ‒ 10:30
Ярослав Любінець
Ярослав Любінець
Співзасновник і голова ради директорів компанії SoftServe
Борис Давиденко
Борис Давиденко
Головний редактор Forbes Ukraine

ІНТЕРВʼЮ

Технології перших: які IT-рішення замовляли компанії з Fortune 500 у 2024-му: кейси та проєкти. Спойлер – не тільки ШІ

10:30 ‒ 10:40
Андрій Тимошенко
Андрій Тимошенко
Директор, керівник напряму стратегії та операційних покращень KPMG в Україні

KEYNOTE

Чемпіони диджиталізації: які галузі й компанії української економіки найбільш інноваційні. Презентація дослідження

10:40 ‒ 11:20
Євген Осипов
Євген Осипов
Генеральний директор Kernel
Олександр Комаров
Олександр Комаров
Президент «Київстар»
Тарас Гошовський
Тарас Гошовський
Директор з інформаційних та диджитал-технологій МХП

ДИСКУСІЯ

Чого повчитися у найбільш диджиталізованих українських компаній

11:20 ‒ 12:00
Монік Браун
Монік Браун
Колишня регіональна директорка Lockheed Martin у Європі, членкиня правління українсько-американського оборонного акселератора MITS Capital
Олександр Яковенко
Олександр Яковенко
СЕО та співзасновник TAF Drones
Дарʼя Янієва
Дарʼя Янієва
Інвестиційна директорка та керівниця оборонного напряму Sigma Software
Олександр Чендеков
Олександр Чендеков
Колишній директор та едвайзер UkrJet та технічний директор Airlogix
Марк Вітфельд (Marc Wietfeld)
Марк Вітфельд (Marc Wietfeld)
CEO ARX Robotics

ДИСКУСІЯ

З нуля до мільярдів: що наприкінці третього року великої війни може український DefenceTech і що з цього потрібно світові

12:00 ‒ 12:30

Нетворкінг

12:00–14:05 БЛОК 2 — Готовність до технологій

Гроші на інновації – школа фандрейзингу найбільших компаній країни? На родючий ґрунт: у якій культурі не зачахнуть проривні технологічні рішення? Де шукати творців нових технологій? Інноваційна стратегія України.

12:30 ‒ 12:40
Джанні Ромоло (Gianni Romolo)
Джанні Ромоло (Gianni Romolo)
Керівник з розвитку Amazon Web Services у Центральній і Східній Європі

KEYNOTE

Стратегія гіганта: Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія

12:40 ‒ 13:10
Антоніна Єрмейчук
Антоніна Єрмейчук
Операційна директорка в Deus Robotics
Анна Іванчук
Анна Іванчук
Операційна директорка PROFI Robotics Ukraine
Олександр Клименко
Олександр Клименко
Засновник і CEO KAPELOU
Ігор Хижняк
Ігор Хижняк
CEO Comfy

ДИСКУСІЯ

Роботи на службі у бізнесу: де, коли і за скільки «залізо» замінить людей

13:10 ‒ 13:50
Віталій Седлер
Віталій Седлер
Співзасновник і CEO Intellias
Леонід Полупан
Леонід Полупан
Керівник Microsoft в Україні та країнах Балтії
Анна Щербакова
Анна Щербакова
Віцепрезидентка та операційна директорка GlobalLogic Ukraine
Ростислав Дюк
Ростислав Дюк
Заступник голови наглядової ради Sense Bank, голова правління Української асоціації фінтех та інноваційних компаній (УАФІК)
Денис Бугай
Денис Бугай
Адвокат, партнер-засновник VB Partners
Тарас Джамалов
Тарас Джамалов
Генеральний директор компанії Lenovo в Україні

ДИСКУСІЯ

Підготуватися до ШІ-революції: що слід змінити в компанії, перш ніж запроваджувати штучний інтелект у бізнес-процеси

13:50 ‒ 14:05
Михайло Федоров
Михайло Федоров
Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації

KEYNOTE

Цифри багато не буває: як диджиталізується Мінцифри

14:05 ‒ 15:05

Обід

15:05–16:45 БЛОК 3 — Еволюція ШІ

Чи готовий ваш бізнес до «партнерства» зі штучним інтелектом? Що ШІ реально вміє наприкінці 2024-го і чому навчиться у наступному році? Next big thing після ШІ: що збільшить світову економіку на трильйони доларів?

15:05 ‒ 15:20
Лукас Ільвес
Лукас Ільвес
Радник міністра цифрової трансформації України з питань ШІ, екскерівник інформаційних технологій уряду Естонії

KEYNOTE

Штучному інтелекту бракує людського мислення та свідомості (поки що). Як знайти з ним спільну мову й куди технологія рухатиметься далі

15:20 ‒ 15:50
Володимир Красотін
Володимир Красотін
Директор Департаменту цифрової трансформації компанії «Дарниця»
Максим Баланюк
Максим Баланюк
Керівник R&D Центру Metinvest Digital
Януш Подвисоцький
Януш Подвисоцький
Керівник відділу адміністрування IT-систем та інформаційної безпеки KNESS
Артем Скрипник
Артем Скрипник
CEO Favbet Tech

ДИСКУСІЯ

ChatGPT – два роки. Як за цей час еволюціонували юзкейси українських компаній?

15:50 ‒ 16:35
Слава Балбек
Слава Балбек
Співзасновник і CEO balbek bureau
Богдан Макаренко
Богдан Макаренко
Head of Tech у balbek bureau
Віталій Гусєв
Віталій Гусєв
СЕО Starlight Production та Starlight Digital
Сергій Саута
Сергій Саута
Директор з питань штучного інтелекту (CAIO) Netpeak Group
Євген Булах
Євген Булах
Директор з продажу та абонентського обслуговування Vodafone

ШОУ

Демонстрація можливостей: що вже може штучний інтелект, якщо завдання ставлять люди з непересічним інтелектом. Три практичні кейси

16:35 ‒ 16:45
Аллен Тейлор
Аллен Тейлор
Керівний партнер Endeavor Catalyst

KEYNOTE

16:45 ‒ 17:15

Нетворкінг

17:15–18:45 БЛОК 4 — Сила інновацій

Технології «псують» споживачів, ламають бізнес-моделі й руйнують ринковий статус-кво: як знайти можливість там, де всі бачать загрозу? Ген адаптивності – як запорука виживання. До яких змін готуватися вже зараз?

17:15 ‒ 17:30

KEYNOTE

17:30 ‒ 18:00
Марина Павлюк
Марина Павлюк
Генеральна директорка Glovo в Україні
Катерина Крук
Катерина Крук
Керівниця з публічної політики Meta в Центральній та Східній Європі
Євген Вигнан
Євген Вигнан
Співзасновник і COO Appflame
Тетяна Лукинюк
Тетяна Лукинюк
Керівниця Google в Україні
Олександр Федоров
Олександр Федоров
CEO та Founder OBRIO

ДИСКУСІЯ

Технології впливають: як бізнесу підготуватися до зміни споживачів, ринків і бізнес-моделей

18:00 ‒ 18:30
Микола Максименко
Микола Максименко
Співзасновник Deep tech стартапу Haiqu
Андрій Бродецький
Андрій Бродецький
Інвестиційний аналітик Horizon Capital
Арно Кастаньє (Arnaud Castaignet)
Арно Кастаньє (Arnaud Castaignet)
Віцепрезидент з державних відносин та стратегічних партнерств, Skeleton Technologies

ПІТЧ

Next: три технології, що змінять світовий бізнес-ландшафт протягом наступних 10 років

18:30 ‒ 18:45

KEYNOTE

19:00 ‒ 21:00

Концептуальний формат вечері зі спікерами та головним редактором Forbes Ukraine

*Закрита подія для спікерів та власників VIP квитків.

19:00 — 19:30 — Welcome drink та реєстрація

19:30 — 20:00 — Помилки на мільйон: як лідерам компаній вчитися на власних промахах

20:00 — 21:00 — Вечеря

Воркшопи

11:20 ‒ 12:00
Ганна Мікулицька
Ганна Мікулицька
Керівна директорка SAP Ukraine
Олег Щербатенко
Олег Щербатенко
Засновник і CEO IT-Enterprise

Воркшоп

12:40 ‒ 13:10

Воркшоп

15:20 ‒ 16:00
Юрій Шатило
Юрій Шатило
Head of Cybersecurity в MODUS X, дочірній компанії ДТЕК
Сергій Поляков
Сергій Поляков
Head of sales in UCLOUD

Воркшоп

Квитки

VIP
₴ 25 000

- Fast-line реєстрація                              

- пріоритетна розсадка: насолоджуйтеся виступами спікерів, перебуваючи в перших рядах       

- нетворкінг і бізнес-знайомства на 500+ учасників: отримайте корисне спілкування з іншими учасниками заходу, розширюйте коло контактів і знаходьте нові можливості для співпраці

- можливість відвідати воркшопи: переймайте практичний досвід колег і знаходьте для себе нові практики та ідеї, щоб розширити свої знання та навички 

- відвідування Expo Zone партнерів: ознайомтеся з продуктами та послугами наших партнерів, щоб отримати унікальні пропозиції та можливості співпраці 

- вечеря зі спікерами та редакцією: отримайте унікальну можливість поспілкуватись з головним редактором Forbes та лідерами сектору у невимушеній атмосфері 

- фотозвіт і відеозапис заходу: майте можливість переглянути запис події після її завершення в зручний для вас час 

- закритий чат у Telegram: ставте запитання спікерам, отримуйте цінні інсайти

- місце на паркінгу локації: доступ до парковки біля місця проведення івенту     

Купити квиток
Business
₴ 12 000

- розміщення у загальній зоні конференції: насолоджуйтеся виступами спікерів переймайте досвід учасників

- нетворкінг і бізнес-знайомства на 500+ учасників: отримайте корисне спілкування з іншими учасниками заходу, розширюйте коло контактів і знаходьте нові можливості для співпраці

- закритий чат у Telegram: ставте запитання спікерам, отримуйте цінні інсайти  

- можливість відвідати воркшопи: переймайте практичний досвід колег і знаходьте для себе нові практики та ідеї, щоб розширити свої знання та навички 

- відвідування Expo Zone партнерів: ознайомтеся з продуктами та послугами наших партнерів, щоб отримати унікальні пропозиції та можливості співпраці 

- фотозвіт заходу: зверніть увагу, що для цього типу квитка не передбачено можливості перегляду запису події після її завершення (запис можна придбати окремо) 

Купити квиток
Record
₴ 5 000

- відеозапис заходу: переглядайте запис події після її завершення в зручний для вас час 

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Генеральний партнер

Mastercard
Ukrsibbank

Офіційні партнери

Favbet Tech
Genesis
Консультант
Sense bank
Neqsol
Vodafone
Lenovo
МХП
Ucloud

Партнери експозони

Wise IT

FAQ

До кого звернутись щодо співпраці?

Пропозиції з приводу реклами та співпраці просимо надсилати на email адресу [email protected]

Якщо є питання щодо квитків, до кого можна звернутись?

Питання та пропозиції з приводу отримання квитків надсилайте на email адресу [email protected]

Як акредитуватись пресі?

Ми не акредитовуємо журналістів на заходи Forbes Ukraine.

Але ми можемо розглянути Ваш запит. Просимо Вас надіслати запит на адресу [email protected] з проханням розглянути Вашу акредитацію на дану подію, вказати Ваше ПІБ, телефон, емейл та видання, яке Ви представляєте.

Чи можемо оплатити рахунок після івенту ?

Так, можна. Замовивши рахунок, Вам на пошту прийде лист з рахунком та шаблоном гарантійного листа. Необхідно заповнити лист та надіслати на пошту, що буде вказана в листі. Після обробки листа нашою бухгалтерією, Ваше замовлення буде підтверджене і на електронну адресу, вказану в замовленні прийде підтвердження про оплату та інша додаткова інформація про квиток.

Чи можна купити квиток по безготівковому розрахунку?

Так. Ви можете оформити замовлення по безготівковому розрахунку. Купуючи квиток, у формі виберіть опцію «Оплата на розрахунковий рахунок».

Чи ставите печатку на відряджувальні документи на івенті ?

Так. На заході буде печатка, можна зробити помітки у відряджувальних документах.

Чи потрібно роздруковувати квиток для реєстрації?

Ні. Після сплати замовлення ваш квиток прийде на вашу електронну адресу. Під час реєстрації скануєтсья QR код квитка, який можна показати прямо з телефону.