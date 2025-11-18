Підписка від 49 грн
«2000 втрачених замовлень на годину». Глобальний збій у Cloudflare обвалив сотні сайтів, зачепивши і український бізнес. Хто та як постраждав? 

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes
Анастасія Печенюк
Анастасія Печенюк
Forbes

Cloudflare збій у роботі /колаж Анастасія Савеленко

Cloudflare помітила «сплеск незвичайного трафіку» до одного зі своїх сервісів о 13:20 за київським часом Фото колаж Анастасія Савеленко

Масштабні перебої у мережі доставки контенту (CDN) і хмарної платформи безпеки Cloudflare спричинили збої в роботі сайтів великих компаній в Україні. Не працювали сайти Comfy, Eva, Helsi, «Подорожника», «Укрпошти» та багатьох інших. Forbes Ukraine поспілкувався з майже десятком компаній. Як вони діяли, які збитки відчули та чи мали план захисту від збою глобального провайдера?

Вдень 18 листопада сайт однієї з найбільших в Україні торгових мереж товарів для краси і здоров’я Eva перестав працювати. «Вперше збій зафіксовано о 13:31. Були циклічні відновлення та повторні падіння з інтервалами 5–10 хвилин», – каже керівник продуктового напряму департаменту електронної комерції мережі магазинів EVA Марк Миропольський. 

Причина – глобальний збій у роботі хмарної платформи безпеки Cloudflare, який зачепив сотні компаній по всьому світу. Зі збоями працювали сервіси ChatGPT, стримінговий сервіс Spotify, соцмережі Facebook та Х. Платформа моніторингу збоїв у роботі онлайн-сервісів, вебсайтів та програм Downdetector також тимчасово була недоступна.

