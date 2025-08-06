Мережа магазинів EVA за перше півріччя 2025 року інвестувала понад 800 млн грн у розвиток бізнесу: відкрила 29 нових торгових точок, купила склад, ідеться в пресрелізі компанії.

Ключові факти

Виторг компанії за шість місяців 2025-го зріс майже на 19%, порівнюючи з аналогічним періодом 2024-го, до 14,8 млрд грн. Чистий прибуток у першому півріччі 2025-го становив 548 млн грн, компанія заплатила майже 2,5 млрд грн податків.

За пів року оператор інвестував 800 млн грн у розвиток мережі, модернізацію та ребрендинг (майже 150 млн грн), придбання логістичного комплексу в Броварах у компанії Dragon Capital, а також розширення мережі кас самообслуговування та впровадження нового формату магазинів. За цей час компанія відкрила 29 нових магазинів і розширила мережу до 1127 торгових точок.

У першому півріччі компанія модернізувала розподільчі центри інтернет-магазину у Львові та Броварах. Це дало змогу збільшити потужність обробки замовлень з 12 000–15 000 до 20 000 на добу на кожному зі складів.

Трафік інтернет-магазину в першому півріччі 2025-го порівняно з аналогічним періодом 2024-го зріс на 26%, кількість замовлень – на 35%, товарообіг – на 56%. Маркетплейс EVA пропонує понад 350 000 товарів від самої EVA та понад 130 продавців-партнерів. Більше третини замовлень на Eva.ua продовжують здійснювати через мобільний застосунок. На кінець першого півріччя він має понад 5,6 млн встановлень та понад 800 000 активних користувачів на місяць.

EVA розширила портфель власних торгових марок, зокрема додала нову категорію – аромати для авто. Мережа розвиває 66 власних брендів декоративної косметики, парфумерії тощо. Частка ВТМ у її продажах в натуральному вимірі за підсумками першого півріччя складає майже 38%.

Контекст

EVA – найбільша українська мережа магазинів краси та догляду. На кінець 2024 року вона налічувала 1109 магазинів.

У 2023 році компанія розпочала трансформацію частини торгових точок у формат «Жіноча енергія», а в 2024-му вперше представила власний салон краси Beauty Salon by EVA.

Мережа магазинів EVA (ТОВ «Руш») входить до корпорації «Тервін» Руслана Шостака. Загалом група охоплює 16 компаній.