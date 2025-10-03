5G в Україні може покрити частину території до 2030 року, каже призначений влітку заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько. Повноцінний запуск технології відкладено до завершення воєнного стану, але тестування вже заплановано у трьох містах. Які завдання Прибитько має виконати на новій посаді?

Майже 22% серед усіх телефонів в Україні підтримують технологію 5G, констатує заступник голови Міністерства цифрової трансформації Станіслав Прибитько, 36. За його словами, покрити велику частину території України звʼязком 5G можна до 2030-го. Цьогоріч тестування технології заплановано у Львові, Харкові та Бородянці.

Прибитько – один із пʼяти нових заступників очільника Мінцифри Михайла Федорова, яких призначили у липні 2025-го. До цього він керував у міністерстві напрямом розвитку мобільного інтернету. На новій посаді до його обовʼязків додався розвиток фіксованого інтернету.