Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

5G, интернет в поездах и отмена «упрощенки» для провайдеров. Интервью нового заместителя главы Минцифры Станислава Прибытько

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

5 хв читання

5G в Україні – коли запуститься /предоставлено пресс-службой

Станислав Прибитько был назначен заместителем главы Минцифры в июле 2025-го Фото предоставлено пресс-службой

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

08:25 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 08:25

5G в Украине может покрыть часть территории до 2030 года, говорит назначенный летом заместитель министра цифровой трансформации Станислав Прибитько. Полноценный запуск технологии отложен до завершения военного положения, но тестирование уже запланировано в трех городах. Какие задания Прибитько должен выполнить на новой должности?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Почти 22% всех телефонов в Украине поддерживают технологию 5G, констатирует заместитель главы Министерства цифровой трансформации Станислав Прибитько, 36. По его словам, покрыть большую часть территории Украины связью 5G можно до 2030-го. В этом году тестирование технологии запланировано во Львове, Харькове и Бородянке.

Прибитько – один из пяти новых заместителей главы Минцифры Михаила Федорова, назначенных в июле 2025-го. До этого он руководил в министерстве направлением развития мобильного интернета. В новой должности к его обязанностям добавилось развитие фиксированного интернета.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні