5G в Украине может покрыть часть территории до 2030 года, говорит назначенный летом заместитель министра цифровой трансформации Станислав Прибитько. Полноценный запуск технологии отложен до завершения военного положения, но тестирование уже запланировано в трех городах. Какие задания Прибитько должен выполнить на новой должности?

Почти 22% всех телефонов в Украине поддерживают технологию 5G, констатирует заместитель главы Министерства цифровой трансформации Станислав Прибитько, 36. По его словам, покрыть большую часть территории Украины связью 5G можно до 2030-го. В этом году тестирование технологии запланировано во Львове, Харькове и Бородянке.

Прибитько – один из пяти новых заместителей главы Минцифры Михаила Федорова, назначенных в июле 2025-го. До этого он руководил в министерстве направлением развития мобильного интернета. В новой должности к его обязанностям добавилось развитие фиксированного интернета.