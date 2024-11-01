В Україні запустять пілотний проєкт 5G

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до постанови №1340 «Про затвердження плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні», щоб розгорнути пілотний проєкт із впровадження 5G в першому українському місті. Це крок для повноцінного запуску 5G в Україні в майбутньому, а також один із пунктів стратегії розвитку телекому до 2030 року, повідомила 1 листопада пресслужба Мінцифри.

Деталі

Запуск 5G на всій території країни поки неможливий через воєнний стан, тому протягом двох років буде проводитись тестове використання обладнання та перевірятись сумісність мереж 5G з військовим обладнанням, пояснили в Мінцифри.

Постанова також передбачає використання частоти 2100 МГц не тільки для 3G, а й для інших технологій, таких як 2G або 4G. Це дасть більше гнучкості для операторів, а припинення використання частот 694–862 МГц для аналогового та цифрового телебачення звільнить їх для мобільного звʼязку, йдеться в повідомленні.

За словами голови Мінцифри Михайла Федорова, у трьох містах протестують сумісність 5G із військовим обладнанням.

«Це один із ключових кроків до повноцінного запуску 5G в Україні, який ми плануємо завершити до 2030 року», – зазначив Федоров.

Контекст

5G зараз функціонує вже в понад 90 країнах світу. ЄС планує забезпечити цією технологією всі міста та головні дороги до 2025 року. Україна адаптує правила розподілу радіочастот, щоб вони відповідали європейським нормам з метою подальшої євроінтеграції.

Технологія 5G в 10 разів швидша за 4G і забезпечує обмін величезних обсягів інформації на надвисоких швидкостях, а також є безпечною для людей. Вона дозволить автоматизувати виробництво на заводах через різні системи управління, вдосконалити медичні технології через телемедицину, стимулювати розвиток розумних міст завдяки, наприклад, аналізу руху транспорту для зменшення заторів.

5G сприяє розвитку віртуальної і доповненої реальності, надаючи новий досвід та сприйняття в процесі.