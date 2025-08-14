У першому півріччі 2025-го фінансові результати більшості великих сервісних IT-компаній, що розробляють програмне забезпечення на замовлення, погіршилися. Кому вдалося заробити найбільше, попри все?

За перше півріччя 2025-го загальний виторг від ІТ-експорту України зріс на 0,1% – до $3,2 млрд, за даними НБУ. Сукупний виторг п’яти найбільших сервісних IT-компаній, що публікують консолідовану фінансову звітність, у першому півріччі 2025-го майже не змінився. Різниця навіть менша за 0,1%, згідно з YouControl.

Водночас сукупний прибуток впав на 6%, а загальний штат по компаніях топпʼятірки скоротився на понад 700 працівників.