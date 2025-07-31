Обсяг експорту ІТ-послуг у червні 2025 року скоротився до $526 млн, що на 3,5% ($19 млн) менше, ніж у травні. Порівняно з червнем 2024 року показник зріс на 2,7% ($14 млн), свідчать дані, опубліковані на сайті Національного банку. ІТ є одним із найважливіших експортних секторів України.

Деталі

За період з квітня по червень 2025 року ІТ-сектор заробив $1,64 млрд, що на 1,4% ($23 млн) більше, ніж за аналогічний період 2024 року. У порівнянні з першим кварталом 2025 року експорт ІТ-послуг зріс на 4,5% ($70 млн).

За перше півріччя 2025 року загальний виторг від ІТ-експорту склав $3,2 млрд, що на 0,1% ($3 млн) більше, ніж за той же період 2024 року. Частка ІТ-послуг у структурі експорту всіх послуг України становила 42,1%.

Основними ринками для українського ІТ-експорту залишаються США, Велика Британія, Мальта, Кіпр, Ізраїль, Швейцарія, Німеччина, Естонія, Польща та ОАЕ, які разом забезпечили 80,1% виторгу ($2,57 млрд) у першому півріччі 2025 року.

Країни з найбільшим зростанням ІТ-експорту порівняно з 2024 роком:

Фінляндія: +49,8% ($4,4 млн)

Латвія: +44,3% ($2,1 млн)

Люксембург: +35,4% ($1,9 млн)

Гонконг: +33,0% ($6,7 млн)

Кіпр: +31,1% ($54,9 млн)

Країни з найбільшим скороченням ІТ-експорту:

Австрія: -44,0% ($10 млн)

Грузія: -29,9% ($1,5 млн)

Швеція: -18,9% ($6,5 млн)

Австралія: -18,2% ($1,7 млн)

Казахстан: -18,1% ($1,3 млн)

Загальний експорт послуг України за перше півріччя 2025 року становив $7,62 млрд, що на 10,9% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Контекст

У 2024 році обсяг експорту ІТ-послуг з України досяг $6,45 млрд, що на 4,2% нижче порівняно з 2023 роком. Це другий рік поспіль, коли фіксується спад: у 2023 році експорт зменшився на 8,5%.

Раніше, починаючи з 2013 року, ІТ-експорт України демонстрував стабільне зростання. У 2020 році він уперше перевищив позначку в $5 млрд, у 2021 році склав $6,8 млрд, а у 2022 році досяг рекордного рівня – $7,3 млрд.