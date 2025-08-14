Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:24 хвилин
В первом полугодии 2025-го финансовые результаты большинства крупных сервисных IT-компаний, разрабатывающих программное обеспечение на заказ, ухудшились. Кому удалось заработать больше всего, несмотря ни на что?
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
За первое полугодие 2025-го общая выручка от ІТ-экспорта Украины выросла на 0,1% – до $3,2 млрд, по данным НБУ. Совокупная выручка пяти крупнейших сервисных IT-компаний, публикующих консолидированную финансовую отчетность, в первом полугодии 2025-го почти не изменилась. Разница даже меньше 0,1%, согласно YouControl.
В то же время совокупная прибыль упала на 6%, а общий штат по компаниям топ-пятерки сократился более чем на 700 работников.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.