В первом полугодии 2025-го финансовые результаты большинства крупных сервисных IT-компаний, разрабатывающих программное обеспечение на заказ, ухудшились. Кому удалось заработать больше всего, несмотря ни на что?

За первое полугодие 2025-го общая выручка от ІТ-экспорта Украины выросла на 0,1% – до $3,2 млрд, по данным НБУ. Совокупная выручка пяти крупнейших сервисных IT-компаний, публикующих консолидированную финансовую отчетность, в первом полугодии 2025-го почти не изменилась. Разница даже меньше 0,1%, согласно YouControl.

В то же время совокупная прибыль упала на 6%, а общий штат по компаниям топ-пятерки сократился более чем на 700 работников.