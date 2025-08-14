Forbes Digital підписка
Четыре из пяти крупнейших сервисных IT-компаний снизили выручку в первом полугодии. Прибыли упали в трех. Кто потерял больше всего?

Анастасия Печенюк
Анастасия Печенюк
2 хв читання

Виторг EPAM, GlobalLogic, Luxoft /коллаж Алина Кохан

Совокупная прибыль пяти крупнейших аутсорсеров с открытой отчетностью упала на 6% в первом полугодии 2025-го Фото коллаж Алина Кохан

В первом полугодии 2025-го финансовые результаты большинства крупных сервисных IT-компаний, разрабатывающих программное обеспечение на заказ, ухудшились. Кому удалось заработать больше всего, несмотря ни на что?

За первое полугодие 2025-го общая выручка от ІТ-экспорта Украины выросла на 0,1% – до $3,2 млрд, по данным НБУ. Совокупная выручка пяти крупнейших сервисных IT-компаний, публикующих консолидированную финансовую отчетность, в первом полугодии 2025-го почти не изменилась. Разница даже меньше 0,1%, согласно YouControl.

В то же время совокупная прибыль упала на 6%, а общий штат по компаниям топ-пятерки сократился более чем на 700 работников.

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні