З червня Мінцифри монетизує шеринг документів у «Дії», дізнався Forbes Ukraine. Банки готові платити, але не за все. Яка ціна питання?

З 1 червня банки та фінансові компанії платитимуть за доступ до документів клієнтів через «Дію». Це перший крок до монетизації найуспішнішого цифрового продукту держави. Новацію раніше анонсував очільник Мінцифри Михайло Федоров. Forbes Ukraine дізнався подробиці. Як Мінцифри переходить на ринкові рейки і хто готовий платити за держпослуги?