«FPV-дрони не вічні». Один з найбільших виробників БПЛА Vyriy нарощує M&A і планує $1,5 млн інвестицій в інші компанії щомісяця. Яка стратегія

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

залучити інвестиції від виробника дронів /надано Vyriy

Vyriy готовий інвестувати до $500 000 у запуск виробництва НРК. Фото надано Vyriy

Виробники FPV-дронів диверсифікуються і купують інші компанії з оборонної галузі. Один із них – Vyriy – придбав (або інвестував) п’ять компаній. Хто вони та у кого ще готовий вкластися Vyriy?

