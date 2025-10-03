Forbes Digital підписка
«FPV-дроны не вечны». Один из крупнейших производителей БПЛА Vyriy наращивает M&A и планирует $1,5 млн инвестиций в другие компании ежемесячно. Какова стратегия

Производители FPV-дронов диверсифицируются и покупают другие компании оборонной отрасли. Один из них – Vyriy – приобрел (или инвестировал) пять компаний. Кто они и в кого еще готовы вложиться Vyriy?

