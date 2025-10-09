У портфоліо найбільшого в Україні фонду Horizon Capital є неанонсована угода щодо інвестування в геймдев-компанію Room 8 Group. Сума інвестицій – до $19 млн. Це відбулося на тлі глобальної кризи в індустрії відеоігор. Forbes Ukraine дізнався подробиці інвестиції одного з найбільших інвестфондів країни