Horizon Capital інвестував у геймдев-компанію Room 8 Group, дізнався Forbes Ukraine. Що відомо про цю непублічну угоду 

Анастасія Печенюк
Анастасія Печенюк
Forbes
Тася Мельник
Тася Мельник
Forbes

4 хв читання

Horizon Capital інвестував у Room 8 Group /колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

Horizon Capital інвестував у геймдев-компанію Room 8 Group Фото колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

У портфоліо найбільшого в Україні фонду Horizon Capital є неанонсована угода щодо інвестування в геймдев-компанію Room 8 Group. Сума інвестицій – до $19 млн. Це відбулося на тлі глобальної кризи в індустрії відеоігор. Forbes Ukraine дізнався подробиці інвестиції одного з найбільших інвестфондів країни

