Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:00 хвилин
В портфолио крупнейшего в Украине фонда Horizon Capital есть неанонсированное соглашение об инвестировании в геймдев-компанию Room 8 Group. Сумма инвестиций – до $19 млн. Это произошло на фоне глобального кризиса в индустрии видеоигр. Forbes Ukraine узнал подробности инвестиции одного из крупнейших инвестфондов страны
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.