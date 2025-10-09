Forbes Digital підписка
Horizon Capital инвестировал в геймдев-компанию Room 8 Group, узнал Forbes Ukraine. Что известно об этом непубличном соглашении

Анастасия Печенюк
Forbes
Таиса Мельник
Forbes

В портфолио крупнейшего в Украине фонда Horizon Capital есть неанонсированное соглашение об инвестировании в геймдев-компанию Room 8 Group. Сумма инвестиций – до $19 млн. Это произошло на фоне глобального кризиса в индустрии видеоигр. Forbes Ukraine узнал подробности инвестиции одного из крупнейших инвестфондов страны

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні