«Хочемо тримати руку на пульсі». Ритейлер Fozzy Group отримав пів сотні заявок від стартапів на свою акселераційну програму. Навіщо йому це?

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Fozzy Group другий рік поспіль відбирає стартапи в ритейлі, логістиці, FoodTech та екології для пілотування в межах своєї групи. Цього року компанія отримала 56 заявок. Чому один із найбільших ритейлерів країни зацікавився стартапами?
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