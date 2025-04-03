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«Хочемо тримати руку на пульсі». Ритейлер Fozzy Group отримав пів сотні заявок від стартапів на свою акселераційну програму. Навіщо йому це?

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes

3 хв читання

Акселерація для стартапів від Fozzy /прес-служба

Найбільший ритейлер Fozzy Group отримав 56 заявок на свою акселераційну програму для стартапів Fozzy Venture Studio Фото прес-служба

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Fozzy Group другий рік поспіль відбирає стартапи в ритейлі, логістиці, FoodTech та екології для пілотування в межах своєї групи. Цього року компанія отримала 56 заявок. Чому один із найбільших ритейлерів країни зацікавився стартапами?

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