«Хотим держать руку на пульсе». Ритейлер Fozzy Group получил полсотни заявок от стартапов на свою акселерационную программу. Зачем это ему?

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Fozzy Group второй год подряд отбирает стартапы в ритейле, логистике, FoodTech и экологии для пилотирования внутри своей группы. В этом году компания получила 56 заявок. Почему один из самых больших ритейлеров страны заинтересовался стартапами?
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