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«Хотим держать руку на пульсе». Ритейлер Fozzy Group получил полсотни заявок от стартапов на свою акселерационную программу. Зачем это ему?

Forbes

3 хв читання

Акселерація для стартапів від Fozzy /пресс-служба

Крупнейший ритейлер Fozzy Group получил 56 заявок на свою акселерационную программу для стартапов Fozzy Venture Studio Фото пресс-служба

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Fozzy Group второй год подряд отбирает стартапы в ритейле, логистике, FoodTech и экологии для пилотирования внутри своей группы. В этом году компания получила 56 заявок. Почему один из самых больших ритейлеров страны заинтересовался стартапами?

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