Шведсько-українська IT-група Sigma Software Group під керівництвом Валерія Красовського запускає нові бізнеси, орієнтуючись на модель розвитку продуктових компаній під власною парасолькою, схожу на Genesis та Fractal. Які амбіції групи та як зміниться її стратегія?
У червні Валерій Красовський перейшов на посаду гендиректора групи IT-компаній Sigma Software Group. До цього він був CEO однойменної сервісної компанії.
Бізнес Красовського починався з харківської IT-компанії Eclipse SP, що розробляла програмне забезпечення на замовлення. У 2006-му вона стала частиною шведської Sigma Group й перейменувалася на Sigma Software.
