Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

Модель Genesis и Fractal. IT-группа Sigma Software Group запустит два новых бизнеса. Какая стратегия у основателя Валерия Красовского?

Анастасия Печенюк
Анастасия Печенюк
Forbes

2 хв читання

нові бізнеси Sigma Software Group

Сервисный IT-бизнес остается приоритетом для Sigma Software Group, несмотря на ее расширение.

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:12 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:12

Шведско-украинская IT-группа Sigma Software Group под руководством Валерия Красовского запускает новые бизнесы, ориентируясь на модель развития продуктовых компаний под собственным зонтиком, похожую на Genesis и Fractal. Какие амбиции группы и как изменится ее стратегия?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

В июне Валерий Красовский перешел на должность гендиректора группы IT-компаний Sigma Software Group. До этого он был CEO одноименной сервисной компании.

Бизнес Красовского начинался с харьковской IT-компании Eclipse SP, разрабатывавшей заказное программное обеспечение. В 2006 году она стала частью шведской Sigma Group и переименовалась в Sigma Software.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні