Шведско-украинская IT-группа Sigma Software Group под руководством Валерия Красовского запускает новые бизнесы, ориентируясь на модель развития продуктовых компаний под собственным зонтиком, похожую на Genesis и Fractal. Какие амбиции группы и как изменится ее стратегия?

В июне Валерий Красовский перешел на должность гендиректора группы IT-компаний Sigma Software Group. До этого он был CEO одноименной сервисной компании.

Бизнес Красовского начинался с харьковской IT-компании Eclipse SP, разрабатывавшей заказное программное обеспечение. В 2006 году она стала частью шведской Sigma Group и переименовалась в Sigma Software.