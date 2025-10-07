Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
04:12 хвилин
Шведско-украинская IT-группа Sigma Software Group под руководством Валерия Красовского запускает новые бизнесы, ориентируясь на модель развития продуктовых компаний под собственным зонтиком, похожую на Genesis и Fractal. Какие амбиции группы и как изменится ее стратегия?
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
В июне Валерий Красовский перешел на должность гендиректора группы IT-компаний Sigma Software Group. До этого он был CEO одноименной сервисной компании.
Бизнес Красовского начинался с харьковской IT-компании Eclipse SP, разрабатывавшей заказное программное обеспечение. В 2006 году она стала частью шведской Sigma Group и переименовалась в Sigma Software.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.