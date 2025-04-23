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«Втомився від венчура». Засновник 3DLook і Geek Ventures Вадим Роговський запустив холдинг, що скуповує прибуткові бізнеси у США. Як він хоче на цьому заробити

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes

3 хв читання

Продаж бізнесу: Роговський запустив холдинг, що купує прибуткові компанії /надано пресслужбою, а також оброблено і доповнено за допомогою ШІ (штучного інтелекту) Photoshop Beta.

Засновник стартапу 3DLook і партнер венчурного фонду Geek Ventures Вадим Роговський запустив холдинг Rebel Capital, що скуповує прибуткові бізнеси Фото надано пресслужбою, а також оброблено і доповнено за допомогою ШІ (штучного інтелекту) Photoshop Beta.

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Одесит Вадим Роговський спробував чи не всі ролі у венчурі. Він будує ШІ-стартап 3DLook, інвестував у 53 стартапи у межах фонду Geek Ventures, а тепер купує стабільні прибуткові IT-компанії. Для цього він запустив холдинг Rebel Capital. Мета – зібрати портфель бізнесів із сукупним річним доходом $100 млн до 2030-го. Як він планує це зробити?

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