«Втомився від венчура». Засновник 3DLook і Geek Ventures Вадим Роговський запустив холдинг, що скуповує прибуткові бізнеси у США. Як він хоче на цьому заробити

Одесит Вадим Роговський спробував чи не всі ролі у венчурі. Він будує ШІ-стартап 3DLook, інвестував у 53 стартапи у межах фонду Geek Ventures, а тепер купує стабільні прибуткові IT-компанії. Для цього він запустив холдинг Rebel Capital. Мета – зібрати портфель бізнесів із сукупним річним доходом $100 млн до 2030-го. Як він планує це зробити?