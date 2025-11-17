Попит на ШІ, глобальна економічна криза та втрата замовників через війну і вартість послуг продовжили впливати на фінансові результати сервісних IT-компаній. Виторг рік до року зріс лише в EPAM Україна. Чи зможуть інші найбільші розробники софту на замовлення збільшити виторг до кінця 2025-го?

Виторг шести найбільших сервісних IT-компаній, що публікують консолідовану фінансову звітність, майже не змінився рік до року, згідно з YouControl. Показник компаній в Україні сягнув 33,8 млрд грн ($805 млн). Це на 0,37% менше, ніж за три квартали 2024-го.

Нарощує виторг лише EPAM – показник зріс на майже 8%, до 14,4 млрд грн, порівняно з трьома кварталами 2024-го. Дві з шести сервісних компаній наростили прибутки рік до року: GlobalLogic Ukraine – на 5,3%, до 637 млн грн, Sigma Software – на майже 12%, до 160 млн грн. Прибуток Ciklum та Intellias скоротився найбільше – майже на третину.