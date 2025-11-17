Спрос на ИИ, глобальный экономический кризис и потеря заказчиков из-за войны войны и стоимости услуг продолжили влиять на финансовые результаты сервисных IT-компаний. Выручка из года в год выросла только в EPAM Украина. Смогут ли другие крупнейшие разработчики софта по заказу увеличить выручку до конца 2025-го?

Выручка шести крупнейших сервисных IT-компаний, публикующих консолидированную финансовую отчетность, почти не изменилась год к году, согласно YouControl. Показатель компаний в Украине составил 33,8 млрд грн ($805 млн). Это на 0,37% меньше, чем за три квартала 2024-го.

Наращивает выручку только EPAM – показатель вырос почти на 8%, до 14,4 млрд грн, по сравнению с тремя кварталами 2024-го. Две из шести сервисных компаний нарастили доходы год от года: GlobalLogic Ukraine – на 5,3%, до 637 млн ​​грн, Sigma Software – почти на 12%, до 160 млн грн. Прибыль Ciklum и Intellias сократилась больше всего – почти на треть.