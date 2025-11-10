Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
07:44 хвилин
У 2025-му фінансові результати більшості великих сервісних IT-компаній, що розробляють програмне забезпечення на замовлення, погіршилися. Хто втратив найбільше?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
За 9 місяців 2025 року сукупний виторг від експорту IT-послуг становив $4,9 млрд, згідно з даними НБУ. Це на 1,8% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. За третій квартал IT-галузь принесла українській економіці $1,7 млрд – на 5,2% більше, ніж торік.
Виторг шести найбільших сервісних IT-компаній, що публікують консолідовану фінансову звітність, при цьому майже не змінився. Він сягнув 33,8 млрд грн за 3 квартали 2025-го, що на 0,37% менше, ніж торік. Нарощує виторг лише EPAM – показник зріс на майже 8%, до 14,4 млрд грн, порівняно з 3 кварталами 2024-го
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.