За 9 місяців 2025 року сукупний виторг від експорту IT-послуг становив $4,9 млрд, згідно з даними НБУ. Це на 1,8% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. За третій квартал IT-галузь принесла українській економіці $1,7 млрд – на 5,2% більше, ніж торік.

Виторг шести найбільших сервісних IT-компаній, що публікують консолідовану фінансову звітність, при цьому майже не змінився. Він сягнув 33,8 млрд грн за 3 квартали 2025-го, що на 0,37% менше, ніж торік. Нарощує виторг лише EPAM – показник зріс на майже 8%, до 14,4 млрд грн, порівняно з 3 кварталами 2024-го