Експорт IT-послуг у вересні зріс на 3,1% до $557 млн – НБУ

У вересні цього року обсяг IT-експорту зріс на 3,1% і сягнув $557 млн. Це дало українській економіці на $17 млн більше виторгу порівняно з серпнем. Про це стало відомо з даних НБУ.

  • Крім того, ці показники на 7,3%, або $38 млн, перевищують рівень вересня 2024 року.
  • Загалом у третьому кварталі цього року IT-галузь принесла українській економіці $1,7 млрд виторгу, що на 5,2% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Водночас цей результат на 0,7%, або $12 млн, перевищує показники попереднього кварталу.
  • За 9 місяців поточного року сукупний виторг від експорту IT-послуг становив $4,9 млрд. Це на 1,8% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, що в доларовому еквіваленті дорівнює $84 млн.
  • Загальний виторг від експорту всіх послуг України у вересні 2025 року склав $1,34 млрд, що на $54 млн, або 4,2%, більше порівняно з серпнем.
  • До топ-10 країн, які забезпечили найбільший виторг Україні, традиційно увійшли США, Мальта, Велика Британія, Кіпр, Ізраїль, Польща, Швейцарія, Німеччина, Естонія та ОАЕ. Ці 10 країн загалом принесли $3,89 млрд, або 80% загального обсягу виторгу від IT-послуг за перші три квартали 2025 року.

5 країн з найбільшим зростанням обсягу експорту IT-послуг порівняно з аналогічним періодом 2024 року:

  • Фінляндія +56,1% ($6,9 млн)  
  • Латвія +45,9% ($3,3 млн)  
  • Гонконг +35,7% ($10,4 млн)  
  • Естонія +29,9% ($35,7 млн)  
  • Люксембург +28,7% ($2,5 млн)  

5 країн з найбільшим скороченням обсягу експорту IT-послуг порівняно з аналогічним періодом 2024 року:

  • Австрія -38,9% ($13,1 млн)  
  • Грузія -27,9% ($2,2 млн)  
  • Австралія -16,2% ($2,1 млн)  
  • Швеція -15,9% ($7,8 млн)  
  • Норвегія -11,6% ($3,4 млн)

У серпні обсяг експорту IT-послуг з України скоротився на 2,7% порівняно з липнем і становив $540 млн. Це на $15 млн менше, ніж у попередньому місяці. Водночас, порівняно з серпнем 2024 року, виторг зріс на 6,5%, або $33 млн (у серпні 2024-го – $507 млн).

За перші вісім місяців 2025 року сукупний виторг від експорту IT-послуг сягнув $4,3 млрд, що на 1,1%, або $46 млн, перевищує показник аналогічного періоду 2024 року.

