Пять из шести крупнейших сервисных IT-компаний снизили выручку за ІІІ квартал года. Прибыли упали в четырех. Кому удалось заработать?

Анастасия Печенюк
Анастасия Печенюк
Forbes

4 хв читання

виторг сервісних IT-компаній /Иллюстрация Алина Кохан

Только две из шести крупнейших сервисных компаний нарастили доходы за 3 квартала 2025 года. Фото Иллюстрация Алина Кохан

В 2025-м финансовые результаты большинства крупных сервисных IT-компаний, разрабатывающих заказное программное обеспечение, ухудшились. Кто потерял больше всего?

За 9 месяцев 2025 года совокупная выручка от экспорта IT-услуг составила $4,9 млрд, согласно данным НБУ. Это на 1,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. За третий квартал IT-отрасль принесла украинской экономике $1,7 млрд – на 5,2% больше, чем в прошлом.

Выручка шести крупнейших сервисных IT-компаний, публикующих консолидированную финансовую отчетность, при этом почти не изменилась. Он достиг 33,8 млрд грн за три квартала 2025-го, что на 0,37% меньше, чем в прошлом году. Наращивает выручку только EPAM – показатель вырос почти на 8%, до 14,4 млрд грн, по сравнению с тремя кварталами 2024-го

