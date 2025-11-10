За 9 месяцев 2025 года совокупная выручка от экспорта IT-услуг составила $4,9 млрд, согласно данным НБУ. Это на 1,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. За третий квартал IT-отрасль принесла украинской экономике $1,7 млрд – на 5,2% больше, чем в прошлом.

Выручка шести крупнейших сервисных IT-компаний, публикующих консолидированную финансовую отчетность, при этом почти не изменилась. Он достиг 33,8 млрд грн за три квартала 2025-го, что на 0,37% меньше, чем в прошлом году. Наращивает выручку только EPAM – показатель вырос почти на 8%, до 14,4 млрд грн, по сравнению с тремя кварталами 2024-го