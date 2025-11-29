Підписка від 25 грн
Сем Альтман взяв зобовʼязань на $1,4 трлн на центри обробки даних для ШІ. Якщо ж гігантський експеримент не вдасться, не він відповідатиме за масові витрати OpenAI. Як таке можливо?

Forbes US
Forbes

7 хв читання

OpenAI, Сем Альтман, центри обробки даних, штучний інтелект /Getty Images

Сем Альтман, генеральний директор OpenAI, 25 вересня 2025 року в Берліні, Німеччина. Фото Getty Images

Цьогоріч OpenAI шаленими темпами уклала угоди на обчислювальні технології, зобовʼязавшись витратити набагато більше, ніж може витримати її баланс. Хто ж візьме на себе відповідальність, якщо компанія не зможе заплатити за зобов'язаннями? Це буде не її гендиректор Сем Альтман.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість 1799 грн.

Протягом останніх кількох місяців генеральний директор OpenAI Сем Альтман активно укладав угоди. Він оголосив про багатомільярдні домовленості з найбільшими світовими технологічними компаніями. Серед них Oracle, Nvidia, Microsoft, AMD, Broadcom, а нещодавно – Amazon. 

Альтман зобовʼязався витратити загалом $1,4 трлн на центри обробки даних у найближчі роки. Ця цифра викликає здивування. Адже компанія заявляє, що її річний дохід цього року, за прогнозами, сягне $20 млрд. Після цього постає питання для всієї технологічної індустрії, доля якої тепер повʼязана з OpenAI: що станеться, якщо Альтман не зможе заплатити?

