Цьогоріч OpenAI шаленими темпами уклала угоди на обчислювальні технології, зобовʼязавшись витратити набагато більше, ніж може витримати її баланс. Хто ж візьме на себе відповідальність, якщо компанія не зможе заплатити за зобов'язаннями? Це буде не її гендиректор Сем Альтман.

Протягом останніх кількох місяців генеральний директор OpenAI Сем Альтман активно укладав угоди. Він оголосив про багатомільярдні домовленості з найбільшими світовими технологічними компаніями. Серед них Oracle, Nvidia, Microsoft, AMD, Broadcom, а нещодавно – Amazon.

Альтман зобовʼязався витратити загалом $1,4 трлн на центри обробки даних у найближчі роки. Ця цифра викликає здивування. Адже компанія заявляє, що її річний дохід цього року, за прогнозами, сягне $20 млрд. Після цього постає питання для всієї технологічної індустрії, доля якої тепер повʼязана з OpenAI: що станеться, якщо Альтман не зможе заплатити?