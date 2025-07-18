CEO OpenAI Сем Альтман пройшов шлях від критика президента США Дональда Трампа до його союзника. Тепер його компанія формує ШІ-адженду Білого дому, лобіює проєкт Stargate в Абу-Дабі та бореться за політичний вплив на тлі конфлікту з Ілоном Маском. Головне з матеріалу WSJ, як керівник OpenAI змінив свої політичні погляди, щоб отримати доступ до ключових рішень у США.
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Через за два тижні після публічного конфлікту керівника Tesla Ілона Маска з президентом США Дональдом Трампом, CEO OpenAI Сем Альтман увійшов до президентського гольф-клубу в Нью-Джерсі як бажаний гість. Президент представив Альтмана як «дуже розумну людину», контрастуючи з холодною атмосферою перших тижнів його каденції. Тоді Альтман залишався осторонь через близькість Маска до нового глави Білого дому. Замість місця на трибуні під час інавгурації Трампа керівник OpenAI сидів у резервній кімнаті, вичікуючи момент, щоб відновити свій вплив.
Відхід Маска з близького кола Трампа відкрив Альтману шлях: він швидко вибудував особистий контакт із президентом, укладав угоди про ШІ-інфраструктуру та поступово змінював публічну риторику.
Маск-демократ, який ще недавно порівнював Трампа з Гітлером, 4 липня оголосив у X, що більше не є демократом. Сьогодні Альтман отримує доступ до ключових рішень у сфері розвитку ШІ та готується виступити перед центральними банкірами США на конференції Федеральної резервної системи. В OpenAI публічно підтримують амбітні плани Білого дому щодо лідерства США у сфері ШІ.
Матеріал про Альтмана WSJ ґрунтується на інтерв’ю з посадовцями Білого дому, топменеджерами технологічних компаній, лобістами та політичними донорами.
Розчарування в демократах
Альтман десятиліттями підтримував демократів, що відповідало цінностям прогресивного технократичного оточення. У 2016 році він підтримав кандидатку в президенти США від Демократичної партії Гілларі Клінтон, вважаючи Трампа загрозою для країни й катастрофою для економіки. Майже всі в Кремнієвій долині, окрім інвестора Пітера Тіля, поділяли цю думку.
Водночас Альтман визнавав, що Трамп має рацію щодо окремих проблем (повільне зростання економіки, надмірна політкоректність), але категорично не погоджувався з запропонованими методами їх вирішення.
Згодом Альтман став критикувати економічну політику демократів та попереджав, що фінансова підтримка населення під час COVID-19 спричинить інфляцію та зростання державного боргу. Попри це, він залишався лояльним до Демократичної партії і пожертвував велику суму на кампанію кандидата-демократа в президенти США Джо Байдена у 2023 році.
Альтман згодом був розчарований політикою адміністрації Байдена щодо ШІ та виробництва чипів. Він вважав знаковий закон CHIPS and Science Act, який мав повернути виробництво мікрочипів у США, малим за обсягом – близько $50 млрд – і хибним у прагненні розподілити ці кошти.
«Потепління» відносин з республіканцями
Навесні 2024 року OpenAI почала звертатися до Трампа в рамках своєї роботи з обома партіями. Альтман та топменеджмент OpenAI вирішили апелювати до досвіду майбутнього президента як девелопера та його любові до переможців. Вони позиціювали OpenAI як лідера в ШІ та вражали Трампа своїми технологіями. Це спрацювало.
У червні 2024-го керівники OpenAI зустрілися з Трампом у готелі в Лас-Вегасі й продемонстрували тоді ще не випущений генератор текст-у-відео Sora, який до кінця року мав «налякати» Голлівуд. Вони також представили аргументи на користь державних інвестицій в ШІ-інфраструктуру й усунення американських регуляцій та екологічних перевірок, щоб обійти Китай.
За кілька днів після цієї зустрічі Трамп сказав подкастеру Логану Полу, що США потрібно «обігнати Китай» у сфері ШІ. До липневої Національної республіканської конвенції необхідність будівництва ШІ-інфраструктури вже стала частиною програми Трампа. Через тиждень Сем Альтман підтримав цю ідею у колонці для Washington Post. Тоді він заявив, що «інфраструктура – це доля» у боротьбі між «демократичним» ШІ, контрольованим США та їхніми союзниками, та «авторитарним» ШІ, під контролем таких країн, як Китай і Росія.
Битва за увагу президента
Після перемоги Трампа на виборах президента Альтману довелося конкурувати з Ілоном Маском за вплив на ШІ-адженду нової Адміністрації США. Маск став найбільшим донором президентської кампанії Трампа, відкрито конфліктував з Альтманом та атакував OpenAI через свою компанію xAI серією судових позовів. Це обмежило можливості Альтмана зустрічатися з Трампом напряму – він вибивав доступ через знайомства в оточенні президента, зокрема через лобіста Джеффа Міллера та керівника Oracle Ларрі Еллісона.
Але Альтман зробив великий фінансовий жест – пожертвував $1 млн на інавгурацію Трампа, що стало прохідним квитком у коло нової влади США, хоча й без помітної ролі на публіці. Визнання ж Альтман отримав, коли разом із Трампом, Еллісоном та виконавчим директором SoftBank Масайосі Соном оголосив про створення проєкту Stargate. Його мета – $500 млрд інвестицій у дата-центри для прориву в ШІ-інфраструктурі, з розрахунком на конкурентну перевагу США над Китаєм.
Почувши про угоду, Маск одразу розкритикував її у соцмережах і поставив під сумнів фінансові спроможності SoftBank. У відповідь Альтман написав про свою політичну зміну поглядів: «Я не буду погоджуватись із ним [Дональдом Трампом] у всьому, але думаю, що в багатьох аспектах він буде неймовірним для країни!»
Вихід на Обʼєднані Арабські Емірати
Адміністрація Трампа підтримала інфраструктурні проєкти OpenAI, підписавши указ Unleashing American Energy для спрощення дозволів на енергопроєкти. У січні 2025 року на ШІ-саміті в Вашингтоні були присутні представники президента США. А вже в березні цього ж року Альтман взяв участь у вечері донорів Трампа.
У травні 2024 року OpenAI та адміністрація Білого дому анонсували проєкт Stargate – будівництво дата-центрів в Абу-Дабі потужністю 5 ГВт, у партнерстві з місцевою компанією G42, Oracle і SoftBank. Проєкт став можливим після скасування обмежень США на експорт чипів. Маск, що мав власні інтереси через xAI та зв’язки з G42, намагався заблокувати анонс, що викликало напруженість у Трампа.
Угоду таки оголосили, але з меншим розмахом. Після цього Маск і Трамп остаточно розірвали відносини. Тим часом Альтман зблизився з Адміністрацією США, отримав контракт із Пентагоном на $200 млн і активно лобіює спрощення будівництва ШІ-інфраструктури, включно з передачею федеральних земель під дата-центри.
«Я вірю в технокапіталізм, – пояснює Альтман свою політичну позицію. – Ми повинні заохочувати людей заробляти великі гроші, а також знаходити способи розподілу багатства та ділитися магією капіталізму». Близьке оточення Альтмана каже, що тепер він може проголосувати за Республіканську партію на наступних виборах.
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