Intellias, одна з найбільших українських сервісних ІТ-компаній, відкрила технологічний центр у Каїрі та готується створити повноцінну команду розробників в Єгипті. Інвестиції хочуть окупити найближчими місяцями. З якими культурними та операційними викликами компанія стикається в регіоні?

Сервісна IT-компанія Intellias вклала кілька сотень тисяч доларів у відкриття повноцінного офісу в Єгипті й планує вивести його на прибутковість у найближчі шість місяців, каже СЕО та співзасновник компанії Віталій Седлер.

Intellias входить до десятки найбільших ІТ-компаній за рейтингом Forbes Ukraine. Виторг компанії за 2024 рік – 4,1 млрд грн. Серед клієнтів компанії – концерн Siemens, корпорація LG Electronics, автовиробники KIA та ZEEKR та кілька фінтех-компаній.