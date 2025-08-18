Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
06:53 хвилин
Intellias, одна з найбільших українських сервісних ІТ-компаній, відкрила технологічний центр у Каїрі та готується створити повноцінну команду розробників в Єгипті. Інвестиції хочуть окупити найближчими місяцями. З якими культурними та операційними викликами компанія стикається в регіоні?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Сервісна IT-компанія Intellias вклала кілька сотень тисяч доларів у відкриття повноцінного офісу в Єгипті й планує вивести його на прибутковість у найближчі шість місяців, каже СЕО та співзасновник компанії Віталій Седлер.
Intellias входить до десятки найбільших ІТ-компаній за рейтингом Forbes Ukraine. Виторг компанії за 2024 рік – 4,1 млрд грн. Серед клієнтів компанії – концерн Siemens, корпорація LG Electronics, автовиробники KIA та ZEEKR та кілька фінтех-компаній.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.