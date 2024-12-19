Десять найбільших IT-компаній України за виторгом. Аутсорсери втрачають позиції, продуктові Ajax, Genesis та Fintech Band зростають

Українське IT генерує 4,9% ВВП країни, а частка в експорті послуг коливається навколо 40%. Хто з IT-гравців потрапив до списку «202 найбільші приватні компанії України»?

У рейтингу Forbes «202 найбільші приватні компанії України», що ранжовані за виторгом за 2023 рік, лише вісім – з IT-ринку.

Порівняно з минулим роком терези похитнулися в бік продуктових компаній. У рейтингу з’явився творець monobank – Fintech Band – із виторгом 5,6 млрд грн. А холдинг Genesis посунув сервісну компанію GlobalLogic, що розробляє програмне забезпечення на замовлення.