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Десять найбільших IT-компаній України за виторгом. Аутсорсери втрачають позиції, продуктові Ajax, Genesis та Fintech Band зростають

Анастасія Несенюк /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Анастасія Несенюк
Forbes
Таїса Мельник /з особистого архіву
Таїса Мельник
Forbes

6 хв читання

Українські ІТ-компанії, 10 українських ІТ-компаній, топ українських ІТ-компаній /колаж Анастасія Решетнік

Forbes Ukraine розповідає про ІТ-сектор у списку «202 найбільші приватні компанії України» Фото колаж Анастасія Решетнік

Українське IT генерує 4,9% ВВП країни, а частка в експорті послуг коливається навколо 40%. Хто з IT-гравців потрапив до списку «202 найбільші приватні компанії України»?

У рейтингу Forbes «202 найбільші приватні компанії України», що ранжовані за виторгом за 2023 рік, лише вісім – з IT-ринку. 

Порівняно з минулим роком терези похитнулися в бік продуктових компаній. У рейтингу з’явився творець monobank – Fintech Band – із виторгом 5,6 млрд грн. А холдинг Genesis посунув сервісну компанію GlobalLogic, що розробляє програмне забезпечення на замовлення.   

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