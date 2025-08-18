Intellias, одна из самых крупных украинских сервисных ІТ-компаний, открыла технологический центр в Каире и готовится создать полноценную команду разработчиков в Египте. Инвестиции хотят окупить в ближайшие месяцы. С какими культурными и операционными вызовами компания сталкивается в регионе?

Сервисная IT-компания Intellias вложила несколько сотен тысяч долларов в открытие полноценного офиса в Египте и планирует вывести его на прибыльность в ближайшие шесть месяцев, говорит СЕО и соучредитель компании Виталий Седлер.

Intellias входит в десятку крупнейших ІТ-компаний по рейтингу Forbes Ukraine. Выручка компании в Украине за 2024 год – 4,1 млрд грн. Среди клиентов компании были концерн Siemens, корпорация LG Electronics, автопроизводители KIA и ZEEKR и несколько финтех-компаний.