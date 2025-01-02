Ферма для левів. Fintech Farm Дмитра Дубілета, Олександра Вітязя і Миколи Безкровного відкриває по необанку на рік. Як вона влаштована?

Fintech Farm – заснований українцями фінтех-конвеєр, що вирощує необанки від Ханоя до Баку. Forbes Ukraine дослідив систему управління стартапом, у якого штаб-квартира в Лондоні, розробка в Україні, ринки в Азії та Африці, а амбіції – вище неба

«Ми бачимо себе технологічним оператором необанків», – каже співзасновник Fintech Farm Микола Безкровний, 42. На перший погляд, усе просто: троє фаундерів Дмитро Дубілет, 39, Олександр Вітязь, 55, і Безкровний, маючи успішний досвід у технологіях і фінансах, створили платформу для «банку у смартфоні» і «клонують» її у країнах, що розвиваються.

На жовтень 2024‐го необанки на базі технології Fintech Farm працюють в Азербайджані, В’єтнамі та Киргизстані. У кожній країні є місцевий банк‐партнер, що відповідає за фінансову інфраструктуру. Дизайн застосунків необанків Fintech Farm майже ідентичний, а схожі назви обігрують слово «лев», він же – запатентований маскот‐талісман стартапу.

«Диявол у деталях», – зітхає Безкровний. Найскладніше у цій бізнес‐моделі – адаптувати необанк під кожен ринок і побудувати разом із банком‐партнером ефективні локальні команди. Ядро самого Fintech Farm – понад 200 людей, майже всі українці. Якщо рахувати з місцевими командами, набереться під 1000.