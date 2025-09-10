Прослухати матеріал
Після презентації Apple 9 вересня, де компанія показала нові продукти, українські ритейлери готуються до старту продажів iPhone 17. У продаж смартфони надійдуть із 26-27 вересня – на тиждень пізніше, ніж у США. Які будуть ціни на iPhone 17?
Продаж нових iPhone 17 в Україні може розпочатися з 26 вересня, повідомили Forbes Ukraine у пресслужбах ритейлерів «Фокстрот», Comfy, та Rozetka. Це на сім днів пізніше, ніж у США.
9 вересня Apple презентувала новинки у штаб-квартирі в Купертіно під слоганом Awe dropping – «вражаючий випуск». Компанія показала нові iPhone 17, AirPods з автоматичним перекладом голосу та Apple Watch.
