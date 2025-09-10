После презентации Apple 9 сентября, где компания показала новые продукты, украинские ритейлеры готовятся к старту продаж iPhone 17. В продажу смартфоны поступят с 26–27 сентября – на неделю позже, чем в США. Какие будут цены на iPhone 17?

Продажа новых iPhone 17 в Украине может начаться с 26 сентября, сообщили Forbes Ukraine в пресс-службах ритейлеров «Фокстрот», Comfy и Rozetka. Это на семь дней позже, чем в США.

9 сентября Apple представила новинки в штаб-квартире в Купертино под слоганом Awe dropping – «Впечатляющий выпуск». Компания показала новые iPhone 17, AirPods с автоматическим переводом голоса и Apple Watch.