Вереснева презентація флагманських продуктів корпорації Apple стартувала о 20:00 за Києвом під слоганом Awe dropping – «вражаючий випуск». Компанія показала нові iPhone 17, AirPods з автоматичним перекладом голосу та Apple Watch.

Ключові факти

Презентація почалася із цитати засновника компанії Стіва Джобса: «Дизайн це не просто те, як воно виглядає і відчувається. Дизайн – це те, як воно працює».

Компанія представила iPhone 17, що буде доступний у п’яти кольорах: лавандовий, блакитний, чорний, білий і салатовий.

iPhone 17

Екран має діагональ 6.3 дюйми, новий процесор A19, керамічний захист для кращого захисту від подряпин і семишарове покриття, що зменшує відблиски. Камера має 48 мегапікселів, покращені макрознімки. Фронтальна камера – 24 мегапікселі. Ціна – від $799.

iPhone 17

iPhone Air. Це нова модель тоншого телефону, що виготовлена з титану з керамічним захисним дисплеєм. Товщина – трохи більше ніж 5,5 мм. Смартфон має одну задню й одну передню камеру. Розмір дисплею – 6,6 дюймів. Він доступний у чотирьох кольорах: чорний, блакитний, білий, золотий. Працює на чіпі A19 Pro, як і нові моделі Pro та Pro Max, що забезпечує підвищення продуктивності порівняно з базовою моделлю iPhone 17. Пристрій підтримує тільки e-SIM. Ціна – від $999.

iPhone 17

iPhone 17 Pro й iPhone 17 Pro Max. Pro-версія отримала 6,3-дюймовий дисплей. Пристрої оснащені новим чіпом A19 Pro та мають більший акумулятор. Компанія зазначила, що моделі, які підтримують лише eSIM, матимуть дещо більший акумулятор порівняно з моделями Pro з фізичними SIM-картами.

Камери оновлено: 18-мегапіксельна фронтальна камера, 48-мегапіксельний телеоб’єктив і функція одночасного знімання з передньої та задньої камер. Нові телефони Pro мають алюмінієвий корпус, замість титанового, який використовувався в iPhone минулого року. Обидві моделі тепер мають базову памʼять від 256 ГБ. Компанія також пропонує модель 17 Pro Max з памʼяттю 2 ТБ.

Ціна iPhone 17 Pro – $1099. Ціна iPhone 17 Pro Max – від $1199.