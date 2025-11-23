Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
10:46 хвилин
У стартапу з приготування й доставки домашньої їжі BaFood усе було дуже добре, але недовго. За декілька років власники тричі закривали бізнес – один раз в Україні і двічі у Польщі. Чого може навчити цей досвід?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
«Ми вилітаємо з бізнесу: справдився найгірший із песимістичних сценаріїв», – почув у слухавці Роман Прокоф’єв навесні 2023-го від засновників стартапу BaFood. Для Прокоф’єва, який був їхнім інвестором, це стало, мʼяко кажучи, несподіванкою.
«Я був упевнений, що телефонують з новинами про новий раунд», – каже він. Ще кілька місяців тому стартап звітував про зростання замовлень до 500 на день і $1 млн квартального виторгу на польському ринку. Наприкінці того ж року доставка їжі BaFood згорнула діяльність.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.