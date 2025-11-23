У стартапу з приготування й доставки домашньої їжі BaFood усе було дуже добре, але недовго. За декілька років власники тричі закривали бізнес – один раз в Україні і двічі у Польщі. Чого може навчити цей досвід?

«Ми вилітаємо з бізнесу: справдився найгірший із песимістичних сценаріїв», – почув у слухавці Роман Прокоф’єв навесні 2023-го від засновників стартапу BaFood. Для Прокоф’єва, який був їхнім інвестором, це стало, мʼяко кажучи, несподіванкою.

«Я був упевнений, що телефонують з новинами про новий раунд», – каже він. Ще кілька місяців тому стартап звітував про зростання замовлень до 500 на день і $1 млн квартального виторгу на польському ринку. Наприкінці того ж року доставка їжі BaFood згорнула діяльність.