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Школа невдач. Чому помирають українські стартапи та чого вчать їхні провали? Відповідають фаундери, чиї багатообіцяючі проєкти залишились у минулому

Альона Сідєльнікова
Контриб’ютор Forbes

7 хв читання

Школа невдач. Чому помирають українські стартапи та чого вчать їхні провали? Відповідають фаундери, чиї багатообіцяючі проєкти залишились у минулому /колаж Анастасія Решетнік

колаж Анастасія Решетнік

Занадта самовпевненість, дешевші китайські прототипи, неадаптивність та нереалістичність бізнес-моделі — лише декілька «чому», які стали на шляху до успіху для таких українських стартапів, як SPOKK, Delfast, OVO та EnableTalk. Усі чотири мали гарні шанси для масштабування, проте зараз можуть радше знадобитись, як енциклопедійний приклад невдалих проєктів. Що пішло не так та коли? Розповідають їхні засновники.

«У нашій уяві створення бізнесу – історія про магічний ліс та єдинорогів. Ні! Забудьте про це! Всіх єдинорогів убили, а магічний ліс зачах», – писала у блозі співзасновниця та СЕО сервісу страхування домашніх тварин SPOKK Олександра Гладишевська, 35. За шість місяців вона поставить свій пʼятирічний проєкт на паузу.

Такий результат радше закономірність, аніж виняток. Протягом перших пʼяти років закривається 90% стартапів, каже принципал фонду SMOK і голова правління Techosystem Олександр Яценко. Як приклад він наводить дані платформи Ukrainian Tech Ecosystem Overview: згідно з ними, в Україні ідентифіковано понад 2000 стартапів. Лише за останні півтора року з платформи видалили приблизно 450 компаній, які припинили діяльність, каже Яценко.

Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору. У вас інша думка? Пишіть нашій редакторці Тетяні Павлушенко – [email protected]

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