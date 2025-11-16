Співзасновник китайського Manus Тао Чжан прокидається і бачить, як частина його роботи вже виконана. ШІ-агент перевіряє пошту, аналізує розклад, шукає інформацію про учасників майбутніх зустрічей без повторення команди. Як виглядає майбутнє ШІ-агентів? Головне з інтерв’ю на WebSummit.

Цифровий стажист, який працює 24/7, планує ваш день і створює застосунки за 15 хвилин – так описує ШІ-агента Manus його співзасновник Тао Чжан. Інструмент вийшов у березні 2025-го, на його розробку пішло менш ніж рік.

Глобальна мета компанії – створити агента, що буде проактивним та повністю автономним. «Нам важливо, що ви можете не відкривати застосунок, але агент працює у фоновому режимі для вас 24 години на день», – сказав Чжан під час конференції WebSummit.