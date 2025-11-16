Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
07:13 хвилин
Співзасновник китайського Manus Тао Чжан прокидається і бачить, як частина його роботи вже виконана. ШІ-агент перевіряє пошту, аналізує розклад, шукає інформацію про учасників майбутніх зустрічей без повторення команди. Як виглядає майбутнє ШІ-агентів? Головне з інтерв’ю на WebSummit.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Цифровий стажист, який працює 24/7, планує ваш день і створює застосунки за 15 хвилин – так описує ШІ-агента Manus його співзасновник Тао Чжан. Інструмент вийшов у березні 2025-го, на його розробку пішло менш ніж рік.
Глобальна мета компанії – створити агента, що буде проактивним та повністю автономним. «Нам важливо, що ви можете не відкривати застосунок, але агент працює у фоновому режимі для вас 24 години на день», – сказав Чжан під час конференції WebSummit.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.