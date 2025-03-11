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Другий DeepSeek? Китайський стартап презентував «повністю автономного ШІ-агента» Manus. Чи справді він здатний змінити індустрію?

Альона Сідєльнікова
Forbes

4 хв читання

що вміє агент Manus /Getty Images

Китайський стартап презентував «повністю автономного ШІ-агента» Manus. Фото Getty Images

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Китайський стартап Monica запустив «автономного агента» Manus. Він нібито здатний самостійно ухвалювати рішення та виконувати складні завдання без постійного контролю користувача. Перші користувачі назвали Manus «убивцею» Operator від OpenAI, а його вихід порівняли з появою моделі DeepSeek-R1. Чи виправданий гайп навколо нової китайської розробки?

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«Одночасно з презентацією нового продукту Apple, 6 березня, багато людей не спали всю ніч, шукаючи коди запрошень для Manus, першого у світі ШІ-агента», – написало того ж дня китайське медіа pandaily.

Запущений китайським стартапом Monica ШІ-агент виконує складні завдання у декілька етапів. Якщо користувач, приміром, шукає квартиру, Manus знаходить оголошення і здійснює аналіз: оцінює рівень злочинності, клімат, тенденції ринку та надає персональні рекомендації, зазначають розробники. 

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