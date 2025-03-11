Другий DeepSeek? Китайський стартап презентував «повністю автономного ШІ-агента» Manus. Чи справді він здатний змінити індустрію?

Китайський стартап Monica запустив «автономного агента» Manus. Він нібито здатний самостійно ухвалювати рішення та виконувати складні завдання без постійного контролю користувача. Перші користувачі назвали Manus «убивцею» Operator від OpenAI, а його вихід порівняли з появою моделі DeepSeek-R1. Чи виправданий гайп навколо нової китайської розробки?

«Одночасно з презентацією нового продукту Apple, 6 березня, багато людей не спали всю ніч, шукаючи коди запрошень для Manus, першого у світі ШІ-агента», – написало того ж дня китайське медіа pandaily.

Запущений китайським стартапом Monica ШІ-агент виконує складні завдання у декілька етапів. Якщо користувач, приміром, шукає квартиру, Manus знаходить оголошення і здійснює аналіз: оцінює рівень злочинності, клімат, тенденції ринку та надає персональні рекомендації, зазначають розробники.