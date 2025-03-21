У пошуках нового DeepSeek. Китайська влада підтримала стартап Manus, який запустив свого ШІ-агента

Китайський стартап у сфері штучного інтелекту Manus у четвер зареєстрував свого ШІ-помічника для ринку Китаю. Того ж дня компанія вперше з’явилася в ефірі державних медіа, що підкреслює прагнення Пекіна підтримувати місцевих розробників ШІ, які вже здобули визнання за кордоном, пише Reuters .

Деталі

Державний телеканал CCTV присвятив ефірний час Manus, показавши відео, де порівнюють їхній ШІ-агент із чат-ботом від DeepSeek.

Компанія стала відомою кілька тижнів тому, коли представила, за її словами, першого у світі універсального ШІ-агента. Він нібито здатен самостійно ухвалювати рішення і виконувати завдання з меншою кількістю підказок, ніж популярні чат-боти ChatGPT чи DeepSeek.

Муніципальна влада Пекіна оголосила, що китайська версія попереднього продукту Manus – ШІ-помічника Monica – пройшла обов’язкову реєстрацію для генеративних ШІ-додатків у Китаї. Це важливий крок, адже місцеві регулятори встановлюють суворі правила для таких програм, щоб уникнути створення контенту, який Пекін може вважати чутливим чи шкідливим, зазначило агентство.

Manus раніше уклав стратегічне партнерство з командою, яка розробляє ШІ-моделі Qwen для техногіганта Alibaba. Це може прискорити вихід їхнього ШІ-агента на внутрішній ринок. Зараз доступ до нього мають лише користувачі з запрошувальними кодами, а в черзі на тестування, за даними стартапу, уже 2 млн осіб.

Контекст

Інтерес до Manus зріс після успіху іншої китайської компанії – DeepSeek, яка здивувала Кремнієву долину, створивши ШІ-моделі, що не поступаються американським аналогам, але коштують значно дешевше. Відтоді китайські інвестори шукають нові місцеві стартапи, здатні змінити глобальний технологічний баланс.

Пекін, схоже, готовий підтримувати такі компанії, як Manus, повторюючи стратегію, застосовану до DeepSeek. Просування вітчизняних ШІ-розробок стало частиною ширшої політики Китаю, спрямованої на технологічну незалежність і конкуренцію із західними лідерами галузі.