Кабмін звільнив заступника міністра освіти Михайла Винницького, який відповідав за реформу вищої освіти та укрупнення університетів. Forbes Ukraine поспілкувався з ним про результати вступної кампанії та подальші плани реформи за кілька днів до відставки. Чому попит на ІТ-спеціальності зменшується, а медицина набирала обертів? Як трансформувалася система вищої освіти за останні роки та що чекає на українських студентів? Інтерв’ю

Викладач соціології у Києво-Могилянській академії та Українському католицькому університеті Михайло Винницький, 54, з 12 серпня йде з посади заступника міністра освіти та науки (МОН). У міністерстві він працював два роки й був куратором реформи вищої освіти.

Вона передбачала, зокрема, укрупнення університетів. З 2024 року міносвіти почало укрупнення 12 вишів, план до 2030 року – скоротити в Україні третину із 150 існуючих університетів. Спроби МОН реалізувати його викликали неоднозначну реакцію. Подекуди справа доходила до судів, як у кейсі Одеської юракадемії, очільником якої є політик Сергій Ківалов. Винницький не виключає подібних спроб і у інших містах.