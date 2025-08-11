Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

З Міносвіти йде заступник міністра Михайло Винницький, який відповідав за реформу системи університетів. З чим він покидає посаду? Останнє інтервʼю

Анастасія Печенюк
Анастасія Печенюк
Forbes
Тася Мельник
Тася Мельник
Forbes

9 хв читання

колишній заступник міністра освіти Михайло Винницький /надано пресслужбою

Михайло Винницький обіймав посаду заступника міністра освіти та науки з травня 2023-го. Він курував реформу вищої освіти. Фото надано пресслужбою

Кабмін звільнив заступника міністра освіти Михайла Винницького, який відповідав за реформу вищої освіти та укрупнення університетів. Forbes Ukraine поспілкувався з ним про результати вступної кампанії та подальші плани реформи за кілька днів до відставки. Чому попит на ІТ-спеціальності зменшується, а медицина набирала обертів? Як трансформувалася система вищої освіти за останні роки та що чекає на українських студентів? Інтерв’ю

Бізнес-конференція Forbes Agro: відкрийте для себе нові агроінновації та інвестиційні можливості — купуйте квиток прямо зараз!

До 25.08 діє спеціальна ціна.

Викладач соціології у Києво-Могилянській академії та Українському католицькому університеті Михайло Винницький, 54, з 12 серпня йде з посади заступника міністра освіти та науки (МОН). У міністерстві він працював два роки й був куратором реформи вищої освіти.

Вона передбачала, зокрема, укрупнення університетів. З 2024 року міносвіти почало укрупнення 12 вишів, план до 2030 року – скоротити в Україні третину із 150 існуючих університетів. Спроби МОН реалізувати його викликали неоднозначну реакцію. Подекуди справа доходила до судів, як у кейсі Одеської юракадемії, очільником якої є політик Сергій Ківалов. Винницький не виключає подібних спроб і у інших містах.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні