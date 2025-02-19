Освітня імперія Ківалова. Яку мережу вишів збудував ексрегіонал та що отримає ОНУ Мечникова після приєднання Одеської юридичної академії

До кінця 2025-го «Одеську юридичну академію» приєднають до Одеського національного університету імені Мечникова, одного з найстаріших українських вишів. Внаслідок об’єднання звільнять весь ректорат, включно з колишнім регіоналом Сергієм Ківаловим. Що собою являє академія?

Світовий банк виділить $1,5 млн на модернізацію навчального закладу «Одеська юридична академія» (ОЮА) після його об’єднання з Одеським національним університетом ім. Мечникова (ОНУ). Про це стало відомо 13 лютого. Фінансування отримують всі виші, яких об’єднує Кабмін у рамках освітньої реформи.

Особливість кейсу ОЮА – ще у 1997-му вона відокремилася від ОНУ ім. Мечникова і з того часу її очолював Сергій Ківалов – нардеп протягом чотирьох скликань (до 2014-го від «Партії регіонів», а потім від «Опозиційного блоку»)