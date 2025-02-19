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Освітня імперія Ківалова. Яку мережу вишів збудував ексрегіонал та що отримає ОНУ Мечникова після приєднання Одеської юридичної академії

Анастасія Несенюк
Анастасія Несенюк
Forbes

5 хв читання

Що буде з Одеською юридичною академією Ківалова /колаж Анастасия Савеленко

Сергій Ківалов – український політик та юрист, чия діяльність в «Одеській юридичній академії» супроводжувалася скандалами, включаючи звинувачення в корупції. Фото колаж Анастасия Савеленко

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До кінця 2025-го «Одеську юридичну академію» приєднають до Одеського національного університету імені Мечникова, одного з найстаріших українських вишів. Внаслідок об’єднання звільнять весь ректорат, включно з колишнім регіоналом Сергієм Ківаловим. Що собою являє академія?

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Світовий банк виділить $1,5 млн на модернізацію навчального закладу «Одеська юридична академія» (ОЮА) після його об’єднання з Одеським національним університетом ім. Мечникова (ОНУ). Про це стало відомо 13 лютого. Фінансування отримують всі виші, яких об’єднує Кабмін у рамках освітньої реформи. 

Особливість кейсу ОЮА – ще у 1997-му вона відокремилася від ОНУ ім. Мечникова і з того часу її очолював Сергій Ківалов – нардеп протягом чотирьох скликань (до 2014-го від «Партії регіонів», а потім від «Опозиційного блоку»)

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