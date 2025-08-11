Кабмин уволил заместителя министра образования Михаила Винницкого, который отвечал за реформу высшего образования и укрупнение университетов. Forbes Ukraine пообщался с ним о результатах вступительной кампании и последующих планах реформы за несколько дней до отставки. Почему спрос на IТ-специальности уменьшается, а медицина набирала обороты? Как трансформировалась система высшего образования за последние годы и что ждет украинских студентов? Интервью

Преподаватель социологии в Киево-Могилянской академии и Украинском католическом университете Михаил Винницкий, 54, с 12 августа уходит с должности заместителя министра образования и науки (МОН). В министерстве он работал два года и был куратором реформы высшего образования.

Она предполагала, в частности, укрупнение университетов. С 2024 года Минобразования начало укрупнение 12 вузов, план к 2030-му – сократить в Украине треть из 150 существующих университетов. Попытки МОН реализовать его вызвали неоднозначную реакцию. Кое-где дело доходило до судов, как в кейсе Одесской юракадемии, главой которой является политик Сергей Кивалов. Винницкий не исключает подобных попыток и в других городах.