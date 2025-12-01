Підписка від 25 грн
Рецепт Ширлі та Джобса: швидко, якісно, ощадніше. Як обмежені час та бюджет перетворити на свою бізнес-перевагу? Розповідає Адріан Сливоцький

Адріан Сливоцький
Адріан Сливоцький
Адріан Сливоцький, Oliver Wyman, швидкість, якість, ощадність /з особистого архіву

Постійний процес взаємних викликів творить потрійну спіраль – своєрідну ДНК асиметричних результатів, проривів та перемог. Фото з особистого архіву

Швидко, якісно і дешево – неможлива трійця будь-якого проєкту, щось одне треба виключити. Бізнес-стратег Адріан Сливоцький доводить, що, навпаки, завдяки такому підходу роботи опинилися на Марсі, зʼявився iPod, а ракети Ілона Маска досягли космосу

Подумайте про три чинники вашої роботи (чи то воїна, вчителя, власника або керівника): швидкість, ощадність та якість. Яка між ними взаємодія? Що веде до чого? Які межі впливу кожного?

Історія знає чимало прикладів блискучого використання цієї трійці під час досягнення, на перший погляд, нереалістичних цілей.

Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору.

