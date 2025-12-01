Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:09 хвилин
Швидко, якісно і дешево – неможлива трійця будь-якого проєкту, щось одне треба виключити. Бізнес-стратег Адріан Сливоцький доводить, що, навпаки, завдяки такому підходу роботи опинилися на Марсі, зʼявився iPod, а ракети Ілона Маска досягли космосу
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
Подумайте про три чинники вашої роботи (чи то воїна, вчителя, власника або керівника): швидкість, ощадність та якість. Яка між ними взаємодія? Що веде до чого? Які межі впливу кожного?
Історія знає чимало прикладів блискучого використання цієї трійці під час досягнення, на перший погляд, нереалістичних цілей.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.