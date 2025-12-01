Быстро, качественно и дешево – невозможная троица любого проекта, что-то необходимо исключить. Бизнес-стратег Адриан Сливоцкий доказывает, что, наоборот, благодаря такому подходу роботы оказались на Марсе, появился iPod, а ракеты Илона Маска достигли космоса

Подумайте о трех факторах вашей работы (будь то воина, учителя, собственника или руководителя): скорость, бережливость и качество. Каково между ними взаимодействие? Что приводит к чему? Каковы пределы влияния на каждый из них?

История знает немало примеров блестящего использования этой троицы при достижении, на первый взгляд, нереалистичных целей.