Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:09 хвилин
Быстро, качественно и дешево – невозможная троица любого проекта, что-то необходимо исключить. Бизнес-стратег Адриан Сливоцкий доказывает, что, наоборот, благодаря такому подходу роботы оказались на Марсе, появился iPod, а ракеты Илона Маска достигли космоса
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
Подумайте о трех факторах вашей работы (будь то воина, учителя, собственника или руководителя): скорость, бережливость и качество. Каково между ними взаимодействие? Что приводит к чему? Каковы пределы влияния на каждый из них?
История знает немало примеров блестящего использования этой троицы при достижении, на первый взгляд, нереалистичных целей.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.