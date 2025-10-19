Бізнес-мислитель Адріан Сливоцький багато років вивчає теорію асиметричної дії. У цій статті він збирає інструкцію, як за допомогою асиметричної швидкості перемогти конкурентів і ворогів.

Уявімо дві команди – А і Б. Команда Б розробляє прекрасний продукт за шість місяців. Команда А – за два місяці. Коли Б запускає версію 1.0, А запускає версію 3.0. Хто переможе?

Відповідь очевидна і підтверджена історичними прикладами, що не мають числа, – втричі швидший.