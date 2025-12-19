Нові можливості для кіновиробників і стабільне фінансування – в Україні оновлюється законодавство про держпідтримку кіно. Творці зможуть отримувати бонуси за успішний кінопрокат і використовувати державну підтримку для погашення позик. Чи запрацюють нові інструменти?

Верховна Рада 18 грудня ухвалила зміни до законодавства про держпідтримку кінематографії. Це, зокрема, три нові форми підтримки кіновиробників, оновлені інструменти фінансування та вдосконалення системи кеш-рібейтів, яка дозволяє іноземним командам повернути частину коштів, витрачених на виробництво фільму в Україні. Робота над законом велася з 2021 року.

Важливий пункт – стабільний потік коштів для Держкіно. Закон передбачає його фінансування у розмірі не менш ніж 0,2% загального фонду держбюджету за попередній рік, сказав Forbes Ukraine народний депутат і один із драйверів законопроєкту Павло Сушко.