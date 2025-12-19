Прослухати матеріал
Новые возможности для кинопроизводителей и стабильное финансирование – в Украине обновляется законодательство о господдержке кино. Создатели смогут получать бонусы за успешный кинопрокат и использовать государственную поддержку для погашения займов. Заработают ли новые инструменты?
Верховная Рада 18 декабря приняла изменения в законодательство о господдержке кинематографии. Это, в частности, три новые формы поддержки кинопроизводителей, обновленные инструменты финансирования и совершенствование системы кэш-рибейтов, которая позволяет иностранным командам вернуть часть средств, потраченных на производство фильма в Украине. Работа над законом велась с 2021 года.
Важный пункт – стабильный поток средств для Госкино. Закон предусматривает его финансирование в размере не менее 0,2% общего фонда госбюджета за предыдущий год, сказал Forbes Ukraine народный депутат и один из драйверов законопроекта Павел Сушко.
