закон про держпідтримку кіно, Держкіно, українське кіно
Жизнь
Бонусы за удачный прокат и «беспроцентные кредиты» на кино. Верховная Рада изменила законы о господдержке кино. Что ждет производителей

Вероника Масенко
Вероника Масенко
Новые инструменты поддержки кинематографистов могут заработать в 2026 году. Что об этом думает индустрия? Фото Getty Images

Новые возможности для кинопроизводителей и стабильное финансирование – в Украине обновляется законодательство о господдержке кино. Создатели смогут получать бонусы за успешный кинопрокат и использовать государственную поддержку для погашения займов. Заработают ли новые инструменты?

Верховная Рада 18 декабря приняла изменения в законодательство о господдержке кинематографии. Это, в частности, три новые формы поддержки кинопроизводителей, обновленные инструменты финансирования и совершенствование системы кэш-рибейтов, которая позволяет иностранным командам вернуть часть средств, потраченных на производство фильма в Украине. Работа над законом велась с 2021 года.

Важный пункт – стабильный поток средств для Госкино. Закон предусматривает его финансирование в размере не менее 0,2% общего фонда госбюджета за предыдущий год, сказал Forbes Ukraine народный депутат и один из драйверов законопроекта Павел Сушко.

