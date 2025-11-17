Речі українського бренду Coosh тепер можна приміряти на свого ШІ-аватара. Це зменшить кількість повернень для онлайн-покупок, сподіваються в компанії. Технологію розробила платформа Mush. Скільки коштує віртуальна примірювальна та чому українські бренди поки не поспішають її впроваджувати?

На платформі для шопінгу Mush з 11 листопада можна «приміряти» речі українського бренду Coosh. Щоб скористатися віртуальною приміркою, треба створити цифрового двійника. Для цього достатньо кількох фото.

За допомогою ШІ-аватара можна побачити посадку одягу на своїй фігурі. «Це новий формат взаємодії з модою на українському ринку», – йдеться в пресрелізі Coosh.