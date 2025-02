Одеський шоурум бренду COOSH переміг у премії Building of the Year 2025. Скільки коштував проєкт

Проєкт української студії Sivak+Partners – шоурум для бренду COOSH в Одесі – переміг у номінації «Комерційна архітектура» міжнародної премії Building of the Year 2025. Його розробка та реалізація коштували $21 000, розповів Forbes співзасновник студії й автор проєкту Олексій Гулеша.

Робота над проєктом тривала пів року – два місяці розробляли дизайн, ще чотири зайняв демонтаж і будівництво. Через розташування приміщення в центрі Одеси, у старому фонді, команда зіткнулася з труднощами, каже Гулеша. «Деякі вузли доводилося переробляти кілька разів, щоб залишатися в термінах і занадто не перебудовувати», – пригадує він.

У візуальному оформленні команда проєкту – Олексій Гулеша, Дмитро Сівак, Кирило Вербич і Вікторія Романюк – відштовхувалася від скандинавських попкультурних мотивів. Одним із ключових елементів інтерʼєру став хутряний диван довжиною 5 м і шириною майже 2 м.

«Важливо було не мімікрувати під справжню Скандинавію, а позагравати з культурним експортом скандинавських країн, – каже Гулеша. – Щоб було сатирично і скандинавсько, але без претензії на історичну достовірність».

Контекст

Український бренд одягу, взуття та аксесуарів COOSH заснувала в 2017 році блогерка Аліна Френдій. Станом на лютий 2025 року мережа налічує пʼять магазинів в Тернополі, Львові, Києві й Одесі.

Роботу над дизайном і будівництвом шоуруму площею 239 кв м в Одесі студія Sivak+Partners почала у 2024 році. Проєкт номінували на міжнародну премію Building of the Year 2025, яку з 2009 року проводить архітектурне видання ArchDaily. Шоурум COOSH претендував на перемогу в двох категоріях: «Комерційна архітектура» та «Інтерʼєри».

Крім шоуруму COOSH, на премію були номіновані ще 20 українських проєктів. Серед претендентів на перемогу були проєкти для бізнесу: флагманський магазин One by One в Києві від студії Between the Walls, кондитерська «Цукерня» у Львові від YOD Group, кременчуцька кавʼярня Kofan від Makhno Studio, ресторан «Міністерство чебуреків» від архітекторки Насті Мірзоян, а також проєкт 13 Laser від студії Temp project. Загальна вартість останнього склала $160 000, із них $10 000 – розробка.