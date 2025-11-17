Вещи украинского бренда Coosh теперь можно примерить на своем ИИ-аватаре. Это снизит количество возвратов за онлайн-покупки, надеются в компании. Технологию разработала платформа Mush. Сколько стоит виртуальная примерочная и почему украинские бренды пока не спешат ее внедрять?

На платформе для шопинга Mush с 11 ноября можно примерить вещи украинского бренда Coosh. Чтобы воспользоваться виртуальной примеркой, нужно создать цифрового двойника. Для этого достаточно нескольких фотоснимков.

С помощью ИИ-аватара можно увидеть, как сидит одежда на своей фигуре. «Это новый формат взаимодействия с модой на украинском рынке», – говорится в пресс-релизе Coosh.