віртуальна примірка, Coosh, Mush /предоставлено пресс-службой
Цель – уменьшить возврат. Бренд одежды Coosh тестирует виртуальную примерочную. Сколько стоит технология и почему она пока не прижилась на рынке?

Вероника Масенко
Вероника Масенко
Измерить одежду на ИИ-аватаре. Coosh тестирует виртуальную примерочную. На что рассчитывает бренд? Фото предоставлено пресс-службой

Вещи украинского бренда Coosh теперь можно примерить на своем ИИ-аватаре. Это снизит количество возвратов за онлайн-покупки, надеются в компании. Технологию разработала платформа Mush. Сколько стоит виртуальная примерочная и почему украинские бренды пока не спешат ее внедрять?

На платформе для шопинга Mush с 11 ноября можно примерить вещи украинского бренда Coosh. Чтобы воспользоваться виртуальной примеркой, нужно создать цифрового двойника. Для этого достаточно нескольких фотоснимков.

С помощью ИИ-аватара можно увидеть, как сидит одежда на своей фигуре. «Это новый формат взаимодействия с модой на украинском рынке», – говорится в пресс-релизе Coosh.

