Інтерактивна виставка про Україну Ukraine WOW знову запрацювала на київському вокзалі. У 2019-му проєкт зібрав рекордні 330 000 відвідувачів і закрився через пандемію. Нова експозиція розповідає про досягнення українців, а ще там можна сфотографуватися у полі колосків чи в декораціях вистави «Конотопська відьма». Forbes Ukraine зібрав п’ять цікавих фактів про Ukraine WOW

Перша Ukraine WOW відкрилася на київському вокзалі в листопаді 2019-го. Гості могли політати у віртуальній реальності над «Батьківщиною-мати» і озером Синевир, послухати шум Чорного моря та сфотографуватися у рівненському «Тунелі кохання», який відтворили в натуральній величині.

За перший вікенд виставку-подорож побачили 15 000 людей, а за неповні чотири місяці Ukraine WOW зібрала 330 000 відвідувачів – це національний рекорд, за даними Національного реєстру рекордів.

Проєкт закрили через пандемію коронавірусу. «Бажання повернутися ніколи нас не залишало», – каже організаторка виставки та співзасновниця однойменної агенції Ukraine WOW Ярослава Гресь. Вона вирішила перезапустити експозицію, коли залишила посаду керівниці фандрейзингової платформи United24.

Оновлена Ukraine WOW зберегла «відсилки» до своєї попередниці – найпопулярнішу локацію «Тунель кохання» та відтворену хату художниці Поліни Райко. Решта майже 4000 м² – нова експозиція.

Виставка почала роботу в артпросторі біля 14-ї колії вокзалу з 26 вересня. Що треба про неї знати?

Організаторка виставки Ukraine WOW та співзасновниця однойменної агенції Ярослава Гресь. Фото Facebook-сторінка Ярослави Гресь

«Відновити зв’язок з минулим». Що можна буде побачити на виставці

Тема другої Ukraine WOW – «Спадкоємці». Виставка поділена на чотири блоки: «Земля» про географію України; «Воїни та правителі» – про князів і козаків; «Мислителі та митці» – про інтелектуалів від Шевченка до шістдесятників, а також «Спадкоємці» – про сучасних українців та їхні досягнення.

На виставці можна буде побачити шаблю Івана Мазепи, яку боксер Олександр Усик підняв в Ер-Ріяді перед поєдинком із Тайсоном Фʼюрі. Оглянути мозаїку Алли Горської «Боривітер» – копію оригіналу, що прикрашає ресторан «Україна» в окупованому Маріуполі. Роздивитися «Оскар» Мстислава Чернова і «Золотий м’яч» Андрія Шевченка. Сукню від Івана Фролова, в якій виступала американська поп-зірка Сабріна Карпентер, і капелюх від Руслана Багінського, який вдягала Мадонна.

За допомогою VR-технологій можна буде «пролетіти» над Каховським водосховищем або «відвідати» виставу проєкту МУР «Ребелія». Полежати на зеленому лузі під пісні «Океана Ельзи». Пострибати по лататтю в штучному ставку (для якого організаторам знадобилися чотири тонни води).

На огляд всієї експозиції знадобиться близько трьох годин, говорить Гресь. «Хочемо, щоб [відвідувачі виставки] встановили емоційний звʼязок з минулим і вийшли з відчуттям сили», – каже співзасновниця Ukraine WOW Юлія Соловей.

На одній з локацій виставки можна полежати на зеленому лузі під пісні «Океана Ельзи». Фото Facebook-сторінка Ukraine WOW

Від істориків до стендаперів і театру Франка. Хто працював над Ukraine WOW

У підготовці виставки брали участь понад 200 людей. Серед них – близько десяти істориків, зокрема професори Тімоті Снайдер, Сергій Плохій і Ярослав Грицак. Співкуратором проєкту став публіцист і викладач КМБШ Валерій Пекар.

Фахівці пропонують теми, а команда Гресь вигадує, як їх втілити, «щоб привести тіктокерів», каже креативниця. Наприклад, в одному з перших залів розмістили шість стародруків 17-18 століть, де згадується Україна. З девайсів поряд тексти Боплана, Вольтера і Шевальє озвучують письменник Сергій Жадан, блогер Антон Птушкін і голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут.

Історію човна «байдак», на якому плавали запорозькі козаки, розповідає комік Василь Байдак. «Василь прочитав текст, сповнений історичних деталей, так, що смієшся з перших слів», – каже Гресь.

Ще один приклад – знайомство з діячами Розстріляного відродження. Команда виставки створила міні-копію харківського будинку «Слово», де мешкали митці. «Домофоном» можна подзвонити Миколі Хвильовому, Павлу Тичині чи Остапу Вишні. Після дзвінка у відповідній квартирі запалюється світло, а зі слухавки можна почути роздратовану дружину Хвильового або галас вечірки у Вишні. Митців озвучила команда проєкту МУР.

Одну з інсталяцій виставки створив театр Франка. Семиметрова декорація відтворює сцену з вистави Івана Уривського «Конотопська відьма» – відьом, які сидять на призьбі. Над інсталяцією працювали декораційний цех, художники і сам Уривський.

Одна з інсталяцій виставки відтворює сцену з вистави Івана Уривського «Конотопська відьма». Фото з сайту театру Франка/ft.org.ua

Для виставки врятували й привезли з Черкащини 20-метрову козацьку «чайку»

Один із найбільших експонатів виставки – 20-метрова репліка козацького бойового човна. «Чайку» в 2003–2006 роках створили екотуристи Роман Рось та Мирон Гуменецький. Судно брало участь у походах по Чорному та Азовському морях, а після того, як його творці пішли в ЗСУ, залишилося без догляду.

Команда виставки транспортувала «чайку» з Черкаської області. «Вона стояла на мілині з минулого року, – розповідає Юлія Соловей. – Спочатку довелося викачати воду, а потім задіяти буксир, кран і причеп».

Окремим челенджем стали дозволи від військових адміністрацій, щоб транспортувати човен спочатку по воді, а потім – до Київської області.

Один із найбільших експонатів виставки Ukraine WOW – 20-метрова репліка козацького бойового човна. Фото Facebook-сторінка Ukraine WOW

Поле зі 110 000 колосків. Про бюджет виставки та найдорожчу інсталяцію

Бюджет Ukraine WOW – кілька сотень тисяч доларів, каже Гресь, не називаючи конкретної цифри. Гловними партнерами стали «Аврора», Rozetka і Visa. Також проєкт підтримали компанії Bolt, «Дарниця», «ІнтерХім», Everstake та «Шериф».

Найдорожча інсталяція – поле зі 110 000 справжніх колосків, оточене дзеркальними стінами, за словами Гресь. Це також одна з найбільш фотогенічних локацій виставки.

Найдорожча інсталяція – поле зі 110 000 справжніх колосків. Фото Facebook-сторінка Ukraine WOW

Організатори розраховують на 150 000 відвідувачів

Виставка триватиме до 9 листопада. Організаторки розраховують зібрати близько 150 000 відвідувачів. Команда не виключає продовження виставки: першу Ukraine WOW пролонгували тричі.

Вартість дорослого квитка на виставку – 350 грн, дитячого – 200 грн. Для військових та їхніх родин вхід буде безкоштовним.

З кожного квитка переказуватимуть 50 грн на підтримку музеїв, які були залучені до виставки. «За нашим планом, маємо зібрати для музеїв декілька мільйонів гривень», – каже Гресь.